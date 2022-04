Den nye Mads Mikkelsen-storfilm 'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder' har fået en lunken start.

På premieredagen 7. april indtjente den tredje film i Harry Potter-forløberserien nemlig 'kun' 6 millioner dollar på verdensplan.

Det svarer til omtrent 41,3 millioner danske kroner, hvilket er et beløb, som filmmediet Variety kalder »respektabelt«, selvom det stadig er den dårligste modtagelse, biografgængerne har givet nogen af Harry Potter-universets film.

I forhold til de tre forløberfilm, har den seneste aktuelle tilføjelse i rækken indtjent cirka 30 procent mindre på premieredagen end sine to forgængere.

Vi kommer endnu tættere på historien om Dumbledore, som spilles fremragende af Jude Law. Vis mere Vi kommer endnu tættere på historien om Dumbledore, som spilles fremragende af Jude Law.

Her indtjente den første film, 'Fantastiske skabninger og hvor de findes', lige knap 60 millioner kroner på billetsalget til premieredagen i 2016, mens 2'eren, 'Fantastiske skabninger: Grindelwalds forbrydelser', indtjente knap 63 millioner kroner på sin premieredag i 2018.

Hvis man ser samlet på hele premiereweekenden, så kunne 1'eren indkassere hele 508 millioner kroner, mens 2'eren indkasserede 426 millioner kroner i sin premiereweekend.

Den aktuelle tredje film i serien, 'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder', forventes derimod 'kun' at indtjene omtrent 275 millioner kroner på sin første weekend.

Anmelderne både herhjemme og internationalt har dog taget godt imod filmen.

Læs også Mystik på den røde løber: Mads Mikkelsen måtte ikke tale med pressen

I særdeleshed har der været roser til vores egen Mads Mikkelsen, der har taget over for Johnny Depp i rollen som den farlige troldmand Gellert Grindelwald.

»Filmen er et fremragende magisk eventyr, der holder en fanget fra start til slut, og det er uden tvivl den bedste i 'Fantastiske skabninger'-serien,« lød det eksempelvis i B.T.s egen anmeldelse af filmen, ligesom The Telegraphs anmelder mente, at Mads Mikkelsen »skulle have været castet fra start« i stedet for Johnny Depp.

Der har samtidig også været rigeligt med opmærksomhed på den tredje filmatisering i Harry Potter-forløberserien.

Det har bare ikke været den positive af slagsen.

Først og fremmest blev Johnny Depp – som følge af beskyldningerne om vold fra hans ekskone Amber Heard – udskiftet med Mads Mikkelsen i den bærende rolle som Grindlewald.

Derudover blev filmens skuespiller Ezra Miller anholdt på en bar i Hawaii og missede premieren på filmen, ligesom Harry Potter-universets moder, forfatteren J.K. Rowling, de seneste år har mødt stor kritik for sine udmeldelser om transkønnede.

I de første to 'Fantastiske skabninger'-film spillede Johnny Depp skurken Gellert Grindelwald. Han blev smidt ud og erstattet med danske Mads Mikkelsen, efter flere grimme sandheder om ægteskabet med hans ekskone, skuespilleren Amber Heard, så dagens lys i en grim injurieretssag mod mediet The Sun. Vis mere I de første to 'Fantastiske skabninger'-film spillede Johnny Depp skurken Gellert Grindelwald. Han blev smidt ud og erstattet med danske Mads Mikkelsen, efter flere grimme sandheder om ægteskabet med hans ekskone, skuespilleren Amber Heard, så dagens lys i en grim injurieretssag mod mediet The Sun.

Ifølge Variety har billetsalget til 'Dubledores hemmeligheder' lidt under, at coronasituationen har sat bremseklodserne i for visningen i flere asiatiske lande, ligesom filmen heller ikke vises i Rusland på grund af sanktioner efter landets invasion af Ukraine.

Warner Bros. Denmark meddeler til B.T., at man holder påskeferie, og det har derfor ikke været muligt at få oplyst, hvor godt filmen har klaret sig herhjemme.

Men 'Dumbledores hemmeligheder' har kostet omkring 1,4 milliarder danske kroner at lave, så der er fortsat lang vej til at gå i nul.

Omkostningerne ved at lave filmen blev samtidigt højere end forventet, da coronasituationen gjorde sit indtog undervejs i produktionen og påkrævede yderligere sikkerhedsforanstaltninger.