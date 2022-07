Lyt til artiklen

En enorm skyldfølelse har sat dybe spor hos skaberen af den berømte tv-serie 'Friends' Marta Kauffman.

Så stor, at det nu har fået hende til at donere 4 millioner dollar til Boston-områdets Brandeis University. Det skriver Variety.

Her skal pengene gå til at etablere et begavet professorat i skolens afdeling for afro- og afroamerikanske studier.

Men hvorfor nu det?

Kauffman fortæller, at serien 'Friends' ofte er blevet uretfærdigt kritiseret for dets mangel på forskellige karakterer og inklusion. Kommentarer hun tidligere har kaldt »svært og frustrerende.«

Men nu forstår hun det. For efter mordet på George Floyd i 2020, begyndte hun selv at blive kritisk over for hendes egen stil i serien 'Friends'.

»Det var efter, hvad der skete med George Floyd, at jeg begyndte at kæmpe med, at jeg jo selv havde været del i at skabe systematisk racisme på måder, jeg aldrig var klar over,« fortæller Kauffman og fortsætter:

»Det var virkelig det øjeblik, jeg begyndte at undersøge, hvordan jeg selv havde deltaget. Så vidste jeg, at jeg skulle rette kursen,« slår hun fast.

Alle seks hovedkarakterer i 'Friends' var hvide, og showet indeholdt sjældent farvede skuespillere i fremtrædende roller på tværs af de 10 sæsoner og 236 afsnit, det blev til.

Det var Aisha Tyler, der spillede en palæontologoprofessor og datede både Ross og Joey, der var den mest fremtrædende farvede skuespiller i serien. Hun medvirkede i ni afsnit.

»Det er smertefuldt at se sig selv i spejlet. Jeg er flov over, at jeg ikke vidste bedre for 25 år siden,« fortæller hun ifølge LA Times.

Nyheden kommer lidt over et år efter, at rollebesætningen i 'Venner' – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc og David Schwimmer – blev genforenet til en længe ventet special på HBO Max.

David Schwimmer (der spillede Ross red.) sagde også i et interview fra 2020, at han følte, at det »bare var forkert«, at der ikke var en bredere kulturel repræsentation på serien.

Han tilføjede også, at han havde presset på for, at Ross skulle date forskellige kvinder.

»Jeg følte virkelig, at Ross burde date andre mennesker, kvinder af alle racer,« lød det.

Kauffman håber derfor nu på, at donationen vil hjælpe afdelingen med at rekruttere flere eksperter og lærere, kortlægge langsigtede akademiske og forskningsmæssige prioriteter, og give nye muligheder for studerende til at engagere sig i et tværfagligt stipendium.