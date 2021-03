Det kom i den grad bag på instruktør Thomas Vinterberg, men også det meste af verden, da han i dag hev en Oscar-nominering hjem i kategorien ‘bedste instruktør’. Kun et par enkelte udenlandske filmmedier havde spået Vinterberg en lille chance for en nominering, men så meget desto større er glæden næsten nu.

Selv kunne jeg ikke se mig fri for at få lidt våde øjne, da jeg så Vinterbergs navn på listen. Mit filmhjerte jublede – og jubler i den grad stadig.

Jovist, det er måske lidt sentimentalt, men denne dag kommer til at gå over i dansk filmhistorie og kan simpelthen ikke fejres nok

For lidt over to år siden interviewede jeg Thomas Vinterberg i forbindelse med hans film ‘Kursk’. En dyr og international produktion, hvor han også gav Magnus Millang chancen for at bevise sig som dramatisk skuespiller i en bærende birolle. Vinterberg fortalte i samme ombæring, at han det næste stykke tid ville droppe udenlandske projekter og hellige sig egne manuskripter. Det var nemlig dér, han følte sig bedst. Og her står vi to år senere.

Dansk film har en flot og lang Oscar-tradition i ryggen. Vi kan bryste os af tre Oscar-statuetter i den kategori, der i dag hedder ‘bedste internationale film’, og vi har gennem årene vist, at nok er vi et lille land, men vi er en stor filmnation.

Det har også været velkendt, at Danmark sidder på nogle enorme filmkapaciteter. Thomas Vinterberg, Lars von Trier, Susanne Bier, Lone Scherfig, Tobias Lindholm og Nikolaj Arcel – er bare nogle af de prominente, internationalt anerkendte instruktører, vi kan bryste os af i Danmark.

Alligevel bringer Vinterbergs nominering dansk film ind i en helt ny liga. Instruktørkategorien er nemlig en af de tungeste i Oscar-feltet – og nomineringen må derfor ses som en kæmpe cadeaux til Vinterberg og dansk film. Man har tidligere hørt meldinger om, hvordan kategorien ‘bedste internationale film’ hører til blandt dem, hvor alle akademimedlemmer måske ikke lige får set samtlige film.

Sådan er det ikke med instruktørkategorien, og selvom Thomas Vinterberg er et navn, der har været kendt i filmkredse siden festen, så cementerer det her hans åbenlyse talent i et større vindue end nogensinde før.

Uanset hvad har Thomas Vinterberg og ‘Druk’ allerede skabt dansk filmhistorie i dag. Skål på det!

På sociale medier er Vinterberg og Druk også blevet mødt af et væld af positive reaktioner. Flere jubler skadefro over, at Vinterberg har ‘stjålet’ en plads fra den verdenskendte instruktør Aaron Sorkin, men gennemgående er det også, at mange ganske enkelt holder af filmen. Vinterberg har selv flere gange italesat, hvordan han har oplevet, at ‘Druk’ er blevet mødt af en helt særlig varme’.

Ifølge L.A. Times er ‘Druk’ da også en af de film i dette års felt, der står stærkest, når det kommer til personlige anbefalinger og god gammeldags word of mouth-popularitet.

Om ‘Druk’ og Vinterberg selv hiver statuetter hjem, finder vi ud af den 25. April, når dette års Oscar-show finder sted. Lige nu tyder alt på, at ‘Druk’ står rigtig godt i ‘bedste internationale film’-kategorien, mens det ser en del sværere ud for Vinterberg.

Men – ingen havde troet, vi ville stå her i dag med en Oscar-nominering til en dansk instruktør, så hvem ved?

