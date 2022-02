At Kina fra tid til anden kan være en smule ømskindede, når deres styre bliver udsat for kritik, er efterhånden velkendt.

Af den grund var det måske heller ikke så overraskende, da den kinesiske streamingigant Tencent valgte at censurere dele af den ikoniske film 'Fight Club', som med de to verdensstjerner Edward Norton og Brad Pitt i hovedrollerne tegner en ganske dystopisk og antiautoritær verden. .

De fjernede ganske enkelt den originale slutning og satte i stedet en ny ind, hvor det med tekst blev forklaret, at myndighederne fik opsporet og stoppet det terrorangreb, som ellers udføres med stor succes i den originale udgave.

Dette vakte en god portion kritik fra menneskerretitighedsorganisationer og ikke mindst de kinesiske filmgængere, som havde haft held til at streame sig til originaludgaven. Og det er så her, at tingene tager en drejning fra, hvordan de normalt forløber, for hvor kineserne normalt ignorer kritiske røster, har de denne gang valgt at tage til sig, og de 11-12 minutter, som blev skåret fra, er nu tilbage, skriver BBC.

Også forfatteren af bogen 'Fight Club', Chuck Palahniuk, muntrede sig over den markante omskrivning af afslutningen, men i et interview fortalte han også, at kinesernes redigerede udgave var tættere på at matche det, han skrev i bogen, end den amerikanske filmudgave er.

»De har nærmest lavet slutningen af filmen én til én i forhold til det, jeg skrev i bogen. Kina har faktisk været tro mod bogen, hvorimod den amerikanske version er lidt længere væk fra, hvad jeg skrev i bogen,« sagde Chuck Palahniuk til TMZ.

Hvis man vil se den helt rigtige udgave af filmen, er det dog ikke på Tencent, det sker, for de scener, hvor der er nøgenhed, er fortsat bortcensureret på den kinesiske streamingtjeneste.

Det er ikke første gang, at kineserne er blevet præsenteret for noget på skærmen, som har været igennem censurmaskinen inden.

Således blev musikeren Lady Gaga sidste år skåret ud af 'Friends: The Reunion'-programmet, efter hun havde mødtes med Dalai Lama, som er tibetanernes åndelige overhoved. Han anses af Kina for at være separatist, der vil løsrive Tibet fra Kina.