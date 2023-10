Hank Azaria fortæller, at han havde vanskeligt ved at læse Matthew Perrys selvbiografi.

Skuespilleren, som spillede gæesterollen David i 'Venner', men som formentlig er mest kendt for sine 30 år i et hav af roller i 'The Simpsons', fortæller på Instagram om sit forhold til Matthew Perry, som i weekenden blev fundet død i sit badekar.

»Matthew var den første ven, jeg fik i Los Angeles, da jeg flyttede dertil. Jeg var 21, han var 16,« siger Hank Azaria således i en Instagram-video.

I videoen siger Hank Azaria desuden, at de to i 'en periode var som brødre'.

»Vi var der for hinanden i de tidlige dage i vores karrierer, og han var for mig ligeså morsom, som han var i Friends, og han var andre ting også. I virkeligheden var han bare den sjoveste mand nogensinde,« siger Hank Azaria desuden.

Hank Azaria spillede med i Venner men er også kendt som stemmen bag Apu i Simpsons, en rolle som han spillede i 30 år indtil 2020. Foto: Willy Sanjuan/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Hank Azaria spillede med i Venner men er også kendt som stemmen bag Apu i Simpsons, en rolle som han spillede i 30 år indtil 2020. Foto: Willy Sanjuan/AP/Ritzau Scanpix

Hank Azaria fortæller desuden, at han havde mere end svært ved at læse Matthew Perrys selvbiografi, fordi den indeholdt detaljer om 'Venner'-stjernens stofmisbrug.

»Jeg elskede ham virkelig. Mange af os, der var tætte på ham, følte, at vi havde mistet ham til stoffer og alkohol for længe siden, for som han har dokumenteret i sin selvbiografi, så var der så meget lidelse,« siger Hank Azaria.

»Jeg var nødt til at samle bogen op og lægge den fra mig igen 11 gange eller noget i den stil, for det gjorde så ondt på mig at læse den,« fortæller skuespilleren.

Matthew Perry blev 54 år gammel.

Han blev kendt verden over for sine optrædener i 'Venner', hvor han var med i samtlige 234 afsnit i rollen som Chandler Bing.

I 'Venner' var Matthew Perry som Chandler Bing tv-seriens sarkastiske karakter, der altid var parat med et humoristisk indspark.

I virkelighedens verden har Matthew Perry imidlertid talt åbent om, at han har været afhængig af alkohol og stoffer.

Han havde før udtalt, at han på grund af sit misbrug ikke kunne huske at have deltaget i optagelserne af 'Venner' i en treårig periode mellem sæson tre og sæson seks.