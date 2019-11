'Paradise'-deltageren giver nu sit svar på de mange rygter, der har været om hende og Boris Laursen.

I foråret kunne Realityportalen afsløre, at det var slut mellem Philip May og Simone Hvenegaard. De blev stormende forelsket under deres medvirken i ‘Paradise Hotel’, men kærligheden holdt ikke ved.

Parret har ikke ønsket at fortælle om, hvad der har været årsagen til deres brud, men der har gået en hel del rygter om, at Simone skulle have været Philip utro med Boris Laursen. Dette passer dog ikke, fastslår Simone overfor Realityportalen.dk:

»Der er rigtig mange teorier omkring, hvorfor Philip og jeg gik fra hinanden. Jeg kommer ikke til at kommentere på, hvad der er sket mellem os – i ren respekt for Philip og mig selv. Vi er meget private, og det er en sag, der kun vedkommer os. Men jeg vil sige så meget, at jeg afkræfter, at Boris var årsagen til vores brud«, forklarer Simone som i øjeblikket kan ses i Viafree-programmet ‘Kollektivet’, hvor Boris også medvirker.

»Jeg var chokeret over, at Boris kom ind. Det havde jeg ikke set komme. Først, da jeg så ham, tænkte jeg bare: ”Fuck”, da jeg var i tvivl om, hvordan det ville være at bo sammen med Boris. Men det gik super fint, og det endte med at være ham, jeg talte mest med, fordi Boris og jeg har været med i samme sæson ’Paradise’. Philip synes dog bestemt ikke, at det er fedt, at Boris var med i ’Paradise Kollektivet’ sammen med mig, men som sagt anede jeg jo ikke, hvem der ville komme ind. Jeg var selv chokeret over det,« forklarer Simone og tilføjer:

»Boris var den, jeg snakkede mest med, fordi de fire andre havde så meget tilfælles, fordi de havde været i den samme sæson. Det betød dog bestemt ikke, at der var noget mellem Boris og mig. De andre gik og sagde en masse, men de må selv om, hvad de tænkte, de skal bare vide, at de sårede en mand ude i virkeligheden. Boris og jeg har det bare super godt sammen. Vi har et rigtig godt venskab. Det har vi ikke haft siden ’Paradise’, men så da vi mødtes igen, så snakkede vi bare godt sammen igen. Men før dette program havde jeg ikke talt med ham i mega lang tid.«

Artiklen er lavet i samarbejde med Realityportalen.