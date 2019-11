Reality-deltageren kan godt skrive under på, at det ikke altid er lige nemt at bo med mennesker, man ikke selv har valgt.

I tre uger skulle de seks paradisoer i ‘Kollektivet’ bo side om side i en lejlighed i København.

De anede ikke på forhånd, hvem de skulle flytte ind sammen med, og Simone erkender, at det ikke altid var lige nemt at dele hjem med en gruppe mennesker, man ikke selv havde valgt.

»Jeg anede ikke, hvem de andre ville være på forhånd, og man kunne godt mærke, at de fire paradisoer fra denne sæsoner kendte hinanden godt, mens Boris og jeg ikke kendte dem lige så godt, men det endte nu med at være fint alligevel. Nogle gange ville jeg dog ønske, at jeg lige kunne tage ud at være sammen med mine egne veninder. De er sjove nok de andre, men personlighedsmæssigt ville jeg nok ikke hænge ud med dem, hvis ikke vi var mødtes her,« forklarer Simone til Realityportalen.dk.

»I hvert fald ikke pigerne. Vi er meget forskellige. Anne er meget en dramapige, mens jeg afskyr det mere. Hun prøvede også at gøre ting for at irritere mig, men det lykkedes ikke rigtig. Vi er nok bare meget forskellige og ville ikke hænge ud, hvis ikke vi var i programmet sammen,« uddyber hun og tilføjer, at hun ikke selv har planer om at se programmet på Viafree:

»Jeg kan super godt lide at lave tv og være i nuet og lave det, men jeg kommer ikke til at se det. Jeg hader at se mig selv på skærmen, men jeg kan godt lide at få oplevelserne. Så jeg kunne også godt finde på at være med i noget mere, hvis det kommer til at passe med mit studie,« forklarer hun.

Se ‘Kollektivet’ på Viafree.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk