Simona lider af sygdommen PCOS, så da hun blev gravid med sin ekskæreste, valgte hun at beholde mirakelbarnet. Desværre nåede hendes ufødte søn aldrig at komme til verden.

19-årige Simona Tayanna har trods sin unge alder stået model til mere end de fleste.

Hun har delt sin barske historie om svigt, stoffer og seksuelt misbrug i DR3-serierne ‘Prinsesser fra Blokken’ og ‘Simona overlever’. Selv TV3-programmet ‘For lækker til love’ har været en anledning for Simona til at dele ud af sine svære oplevelser.

Eksempelvis fortalte hun her til Realityportalen, at en jaloux ekskæreste spolerede en af hendes dates i programmet, ligesom han havde smadret hendes vinduer og stjålet hendes mobil.

Tidligere delte hun også, at hun i programmet ledte efter en fyr, hun kunne slå sig ned med, men uden at stifte familie. Hun ønskede nemlig ikke at få børn, og hun havde i øvrigt også svært ved detfra naturens side.

»Jeg har PCOS og har meget svært ved at få børn, forklarer Simona om sin sygdom. PCOS betyder Poly Cystisk Ovarie Syndrom, og er en hormonel forstyrrelse, der giver cyster på æggestokkene, og som kan besværliggøre en graviditet.«

Simona bar sin søn i seks måneder, før hans hjerte stoppede. Foto: Privat Vis mere Simona bar sin søn i seks måneder, før hans hjerte stoppede. Foto: Privat

Gravid med voldelig eks

Men nu åbner Simona op overfor Realityportalen om, at hun faktisk har været gravid mod de store odds – og med den voldelige ekskæreste.

Men ulykkeligvis mistede hun barnet.

»For otte måneder siden var jeg gravid og havde tænkt mig at beholde barnet. Jeg blev gravid med min eks, som havde den cafe, som jeg tidligere har talt om, ham der også gjorde de grimme ting ved mig,« afslører Simona.

Hun har bearbejdet oplevelsen med sin psykolog, og nu føler hun sig klar til at dele ud af oplevelsen, så den forhåbentligt kan hjælpe andre.

For både graviditeten og den ufrivillige abort skulle blive en voldsom rutchebanetur.

»Da jeg fandt ud af, jeg var gravid, blev jeg utrolig deprimeret, jeg kunne ikke rigtig forstå det, for i mange år har jeg ikke brugt prævention. Så jeg tænkte, at det aldrig ville kunne ske for mig at blive gravid. Men det skete altså. Jeg var meget forvirret og meget i tvivl. Men jeg følte mig nødsaget til at beholde det her barn, fordi jeg jo vidste hvor svært, det er for mig at blive mor – hvis det var mit ønske,« forklarer Simona.

Men da beslutningen om at beholde barnet var truffet, begyndte Simona at kunne glædes ved det lille liv, der voksede i hendes mave.

»Jeg valgte at beholde barnet, og min ekskæreste og jeg var enige om, at jeg skulle beholde barnet. Uge efter uge kunne jeg se, at min krop forandrede sig, jeg følte mig glad og lykkelig over, jeg havde taget beslutningen om at få det barn, min eks bakkede mig 100 procent op, og vi var begge lykkelige. Der gik flere og flere uger, og maven kom, og vi kunne se vores baby, når vi var til scanning,« fortæller Simona.

Ingen hjertelyd

Desværre var lykken flygtig.

»Da jeg nåede til sjette måned, begyndte jeg at få rigtigt ondt i min mave, og jeg pletblødte næsten hver dag. Jeg valgte at tage til lægen, to uger efter de forfærdelige symptomer startede. Jeg blev scannet som normalt – hun smurte cremen ud på min mave og førte hendes ultralydsudstyr rundt på min mave,« fortæller Simona og fortsætter:

»Det gik hurtigt op for mig, at der ingen hjertelyd var. Jeg blev tom og helt kold med det samme. Hun kiggede på mig og fortalte mig, at min dreng var gået bort, og at de skulle operere mig med det samme. Jeg stivnede og blev kold. Jeg forstod det slet ikke på nogen måde. Da jeg vågnede fra narkosen, spurgte de mig, om jeg ville se ham. Det ville jeg gerne. Jeg så ham kort, og så brød jeg sammen,« forklarer Simona.

Det har taget meget arbejde at hive sig selv op fra den ufrivillige abort. Og selvom Simona og hendes ekskæreste ikke længere er sammen, så får Simona den hjælp, hun har brug for at komme ovenpå igen.

»Jeg er stadigvæk meget medtaget og helt uforstående over for, hvordan det kunne ske – at Gud valgte at tage min dreng fra mig, inden jeg fik ham lært at gå, er jeg så ulykkelig over. Jeg taler med min psykolog omkring det,« fortæller Simona, der gerne vil lade andre kvinder ved, at de ikke er alene om at tabe et barn.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.