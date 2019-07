Simona afslører, at hun er igang med at optage et nyt TV3-program med sin bedste ven.

19-årige Simona Tayanna lukkede for første gang offentligheden ind bag de kunstige vipper og den solariebrune hud, da hun deltog i DR3-serien ‘Prinsesser fra Blokken’.

Hendes barske historie med svigt, seksuelt misbrug, oprør og stoffer gav genlyd, og året efter var Simona i fokus i et nyt DR3-program, ‘Simona overlever’, hvor hun lagde alle kort på bordet om sit hårde liv.

Senest har man kunne se Simona i ‘For lækker til love’ på TV3, hvor det var hendes forskellige dates, der fik lov at mærke hendes brutale ærlighed.

Nu afslører Simona overfor Realityportalen, at hun til foråret er aktuel i et nyt TV3-format.

'Jeg optager til et nyt, stort program. Jeg kan faktisk ikke sige mere, men det omhandler mig og min gay best friend Silaz', bekræfter Simona.

Hendes makker i programmet er hendes 18-årige kammerat Silaz Corfitz Frithjof, og på deres sociale medier har de begge antydet, at de er igang med at optage sammen.

Simone fortæller dog, at vi må vente til næste måned, før hun kan afsløre mere om det nye program.

Tidligere på året afslørede Simona også, at der bliver lavet en spillefilm om hendes liv, som der her i sommeren vil blive løftet mere af sløret for.

Således er der altså blot tilbage at vente, før Simona igen kan ses på skærmen, formentlig først som sig selv til foråret på TV3 og siden i en fiktionaliseret udgave i spillefilmsformat.

Herunder kan du se et opslag med Silaz og Simona, hvor de afslører, at der er igang med tv-optagelser

