Thomas Blachman er slået af tronen.

Den 59-årige jazzmusiker, der ellers må siges at være inkarnationen af 'X Factor', er indtil videre ikke længere danskernes favoritdommer.

I 2021, da Thomas Blachman sad i dommerpanel med Martin Jensen og Oh Land, spurgte analysebureauet YouGov danskerne, hvem der var deres favoritdommer, og her vandt Thomas Blachman med 20 procent af stemmerne.

I år er Martin Jensen og Oh Land så skiftet ud med Kwamie Liv og Simon Kvamm, og her har sidstnævnte nu overtaget førertrøjen.

I en ny YouGov-undersøgelse, der er foretaget i perioden 6-9. januar - det vil sige cirka to programmer inde i den aktuelle sæson - er danskerne endnu engang blevet spurgt, hvilken dommer de synes bedst om.

Her vinder Simon Kvamm med 25 procent af stemmerne.

Thomas Blachman får 12 procent af stemmerne, mens Kwamie Liv må nøjes med syv procent. Resten svarer enten 'ved ikke' eller 'jeg ser ikke 'X Factor'.

Undersøgelsen viser desuden, at Simon Kvamm er mest populær blandt kvinder i aldersgruppen 45-59 år fra Storkøbenhavn.

Yougov-undersøgelsen Analyse-bureauet YouGov har i perioden 6-9. januar stillet 1.137 danskere, der udgør et repræsentativt udsnit af danskerne i alderen +18, følgende spørgsmål: Hvilken af de tre dommere i tv-underholdningsprogrammet 'X Factor' på TV 2 synes du bedst om? Simon Kvamm 25 % Thomas Blachman 12 % Kwamie Liv 7 % Ved ikke 7 % Jeg ser ikke 'X Factor' 50 % På grund af oprunding giver det i alt 101 %

Da Thomas Blachman i 2021 vandt afstemningen, lød kommentaren: 'Chokerende undersøgelse at sætte i gang uden Martin og Nannas (Oh Land, red.) samtykke. Men nuvel - intet nyt under solen'.

Da B.T. denne gang spørger den rutinerede 'X Factor'-dommer, om han har en kommentar til sit nederlag til Simon Kvamm, lyder det kort i et mailsvar:

»Men herregud, det er da pragtfuldt.«

Noget tyder da også på, at en stor del af befolkningen er begejstrede for at have fået Simon Kvamm med i 'X Factor'.

Da han blev præsenteret tilbage i august, lød der jubelbrøl i diverse kommentarspor på internettet, og flere gav udtryk for, at de nu for første gang i mange år ville begynde at se 'X Factor' igen.

En af dem var 42-årige Karina Frydendal Fyrstenberg fra Malling, og efter årets første auditionprogrammer lyder dommen:

»Han er altså guld for programmet. Mine forventninger er i den grad allerede indfriet, da han lige præcis kommer med det, som 'X Factor' har manglet i flere år. Hans humor især er jo bare genial, og han giver godt modspil til Blachman,« siger hun til B.T.

37-årige Phillip Rodriquez fra Vordingborg er også begejstret.

Han fortæller til B.T., at han plejer at følge sporadisk med, men i år satser han på at se så meget 'X Factor', som han kan nå - alene på grund af Simon Kvamm.

»Han er en gave til 'X Factor'. Hans åbne sind og skæve tilgang til deltagerne. Jeg har på fornemmelsen, at han ofte gør deltagerne trygge, og at mange af dem er kæmpe fans, ligesom jeg. Det betyder meget for folk, hvad Simon synes. Simon er ægte - de andre virker nogle gange som, om deres svar og reaktioner kun er til for at imponere kameraet,« lyder det fra Phillip Rodriquez, der tilføjer:

»Jeg håber, han er kommet for at blive i programmet.«

Simon Kvamm har takket pænt nej tak til at kommentere YouGov-undersøgelsen.

Før jul gav han et interview til B.T. om sit nye dommerjob, og her fremhævede han blandt andet sit nye samarbejde med Thomas Blachman:

»Jeg synes virkelig, at han er et varmt og enormt morsomt menneske, som jeg har hygget mig rigtig godt med.«

