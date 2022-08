Lyt til artiklen

Multikunstneren Simon Kvamm er ny mand på holdet, når 'X Factor' slår dørene op til endnu en sæson næste år.

Dermed erstatter han Martin Jensen, som i maj kunne fortælle, at han var blevet droppet af TV 2.

'Efter to forrygende og vilde sæsoner med 'X Factor' takker jeg af for denne gang. TV 2 ryster posen, og det kan jeg kun støtte op om,' lød det i et opslag på den nu tidligere dommers Instagram-profil.

At det ikke var den 30-årige dj's eget ønske at stoppe, bekræfter TV 2 på onsdagens pressemøde, hvor Simon Kvamm blev offentliggjort som ny dommer.

Den nye dommertrio, Simon Kvamm, Thomas Blachman og Kwamie Liv sammen med vært Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest Vis mere Den nye dommertrio, Simon Kvamm, Thomas Blachman og Kwamie Liv sammen med vært Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest

»Vi har været meget glade for Martin, det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men nogle gange skal vi ryste posen. De er jo meget forskellige, de to (Martin Jensen og Simon Kvamm, red.) og kommer med hver deres kompetencer, og nu prøver vi noget andet,« siger underholdningsredaktør på TV 2 Dorte Borregaard til B.T.

Hvis det bare handler om at ryste posen, kunne I jo også have droppet Blachman, som har været med i 14 sæsoner, så et eller andet har der vel været, der ikke fungerede med Martin?

»Vi har været virkelig glade for Martin, men når man sammensætter et panel, skal man have forskellige kompetencer, som spiller op mod hinanden. Der kan de noget forskelligt. Blachman og Martin er meget forskellige, men det er Blachman og Simon Kvamm også. Og Blachman og Kwamie. Så det er noget, vi kigger på.«

Simon Kvamm afslørede ved dagens pressemøde, at han har været i kikkerten længe. Han havde nemlig takket nej 'nogle gange', inden han i år endelig følte sig klar.

Hvordan synes du, TV 2 skulle have rystet posen?

»Fordi jeg føler, jeg har nået en alder og har en erfaring inden for musik, som jeg muligvis kan dele ud af. Det kunne være sjovt og spændende at give tips og tricks videre om noget, jeg selv går op i,« siger den nye dommer om beslutningen.

»Jeg kan bidrage med de ting, jeg har bygget op i mit virke, som handler om at fremføre musik – ikke kun i forhold til at synge rent, men også ved at bruge humor, dramaer og iscenesættelse. Musik er andet end at synge, og det kunne være sjovt at bringe ind i det her program.«

Der er ingen tvivl om, at Nephew-forsangeren er et scoop for TV 2. Og B.T. ville derfor gerne høre, om tv-stationen måtte fyre Martin Jensen, fordi Simon Kvamm endelig havde takket ja, eller om beslutningen allerede var taget.

»Det kan jeg slet ikke sige noget om, for den proces holder vi for os selv,« siger Dorthe Borregaard.

Sådan så sidste års dommertrio ud: Martin Jensen, Kwamie Liv og Thomas Blachman. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sådan så sidste års dommertrio ud: Martin Jensen, Kwamie Liv og Thomas Blachman. Foto: Ida Marie Odgaard

Spørger man Thomas Blachman, så er det blandt andet hans gode arbejde i løbet af 14 sæsoner, der er årsagen til, at et stort navn som Simon Kvamm har valgt at takke ja.

»Det er blevet til mit program på en måde. Hvis jeg ikke møder op, så er der ikke noget program. Og nu kommer Simon, hvilket er noget af det bedste, der er sket, siden jeg selv kom. Det er jeg meget spændt på,« siger han.

»Jeg har i 15 år insisteret på, at det skal handle om musik og være et så højt niveau som muligt. Kan det ikke lade sig gøre, så kan du godt regne ud, at så ville Simon ikke komme. Det er frugterne af utroligt mange års fysisk og psykisk nedslidende arbejde for at skabe en rød løber ude i skoven, som Simon Kvamm kan komme gående ned ad.«

Selvom Thomas Blachman ikke kunne skjule sin og Martin Jensens gode kemi under de to foregående sæsoner, og til B.T. fortæller, at de stadig ses privat, så forstår han godt TV 2s beslutning om at skifte dommeren ud.

»Det er godt, at man eksperimenter med forskellige personer. Det skal jeg slet ikke blande mig i.«