Thomas Blachmann var ikke helt tilfreds med sine meddommere i fredagens 'X Factor', hvor han mente at deres feedback var taktisk præget og medvirkende til, at det var to af hans deltagere, som røg i farezonen.

Den kritik tager Simon Kvamm dog ganske roligt.

»Jeg oplever det som noget, han skal sige, og sådan tror jeg også, at han selv vil beskrive det, hvis han var helt ærlig,« fortalte han efter showet og fortsatte:

»Jeg må forholde mig til det, der sker på scenen, og jeg havde ikke forestillet mig, at jeg på den måde ville være kritisk over for Kaos, som jeg synes er meget spændende, men når jeg oplever en optræden, som jeg ikke helt bliver revet med af, så må jeg sætte ord på det, og det gjorde jeg.«

Simon Kvamm mener samtidig, at det var meget forventeligt, at Thomas Blachmann kom med kritik af duoen Selmani, som er en af Kvamms deltagere.

»Som gjorde det pisse godt sidste uge, og så skulle de lige have hammeren, relativt hårdt i dag, fra ham.«

Så det er en del af spillet?

»Ja, sådan opfatter jeg det virkelig.«

Det var Thomas Blachmanns deltagere Mariy og Kaos, som endte i farezonen, og her blev det i sidste ende Mariya, som den rutinerede dommer valgte at sende hjem.