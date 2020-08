Til daglig arbejder hun i Silvan. Men efter at have opført sig decideret upassende over for en TV 2-chef til en fest, blev 32-årige Ida Gadensgaard tilbudt jobbet som lummer tv-receptionist i 'Den vildeste danser'.

»Nu ved jeg ikke, hvor meget jeg skal sige, men jeg havde fået mig lidt at drikke,« siger hun med et grin om den skæbnesvangre aften, hvor hun var til afslutningsfest på TV 2-programmet 'Hjem til gården'.

For selv om Ida Gadensgaard er uddannet inden for kommunikation og i dag arbejder i Silvans marketingsafdeling, så havde hun et år, hvor hun prøvede sig af som produktionsassistent på en håndfuld tv-programmer.

Og det var i den forbindelse, hun endte til bords med TV 2's underholdningsredaktør, Thomas Richardt Strøbech.

De tre dommere på 'Den vildeste danser': Sonny Fredie-Pedersen, Mille Gori og Silas Holst. Vis mere De tre dommere på 'Den vildeste danser': Sonny Fredie-Pedersen, Mille Gori og Silas Holst.

»Jeg var lidt flabet og gav den fuld gas med: 'Du skal ikke flirte med mig' og 'ved du nu hvad'. Den fik hele armen, og han syntes, det var skidesjovt. Jeg vidste godt, han arbejdede på TV 2, men jeg anede ikke, han var redaktør på det program, jeg lige havde lavet. Det fik jeg først at vide bagefter.«

Selv om Ida Gadensgaard ikke ved, hvad hun sagde den aften, som fik chefen til at huske hende – »Jeg kan jo ikke huske, hvad jeg siger, når jeg er fuld,« som hun siger – så havde hun ingen moralske tømmermænd dagen derpå.

For den 32-årige kommunikationsmedarbejder sagde helt sikkert ikke noget, hun ikke ville have sagt på en almindelig hverdag, eller hvis hun havde vidst, hvem bordherren var.

»Det er bare min humor at være lidt sort og lummer. Hele marketingkontoret kan også skrive under på, at der ikke skal meget til, før der kommer en lummer kommentar fra mig.«

32-årige Ida Gadensgaard i civil. Vis mere 32-årige Ida Gadensgaard i civil.

Og måske var det derfor, Thomas Richardt Strøbech straks tænkte på hende, da han skulle bruge en fræk og charmerende kvinde til at spille receptionisten i 'Den vildeste danser'.

I talentshowet, der skal finde Danmark bedste danser, har hun den vigtige rolle som hende, der dulmer deltagernes nerver og sender dem godt på scenen med en kæk kommentar. Er der flotte mænd i receptionen, får den gerne et nøk opad, når Ida Gadensgaard forsøger at flirte sig til et telefonnummer, gramse lidt eller kommentere de veltrænede danseres udseende.

Hun har ikke noget manuskript, men improviserer sig frem, fortæller hun. Sammen med redaktionen har hun dog researchet deltagerne inden, så hun ved, hvem der kan håndtere, at hun går lidt tæt på.

»Jeg føler ikke, jeg gør noget, der går over folks grænser. Jeg håber, at seerne kan se, jeg gør det med et glimt i øjet.«

Et hurtigt kig på TV 2's sociale medier afslører da også, at seerne er vilde med den upassende receptionist. Men der er også enkelte, der påpeger, at de 'klamme kommentarer' er over grænsen og aldrig var gået, hvis det var en mand, der flirtede så upassende med kvindelige deltagere.

»Det gør mig lidt ked af det at læse de beskeder, for jeg kan jo godt forstå dem. At bare fordi jeg er en halvtyk nordjysk kvinde, så er det 'sødt og charmerende'. Men jeg synes ikke, vi går over grænsen, for hvem vil ikke blive glade for at blive flirtet med? Jeg synes, der er lidt en tendens til, at man bliver krænket meget hurtigt, men folks grænser er forskellige, og det må vi også respektere,« siger Ida Gadensgaard.

»Heldigvis har jeg mest fået søde beskeder, og så er det faktisk også vigtigere, at mine venner og familie ikke er flove over mig. Og det er de ikke,« siger hun med et stort smil.

Efter fire udsendelser med auditions går 'Den vildeste danser' nu live, og der er ikke længere brug for den lumre receptionist.

Ida Gadensgaard er endnu ikke blevet tilbudt flere tv-opgaver, men skulle det helt rigtige tilbud komme, så er Silvan-medarbejderen klar på mere skærmtid, fortæller hun.

'Den vildeste danser' sendes fredag aften kl. 20.