En af fyrene fra 'Vi er bare mænd' er aktuel med et nyt foredrag.

I sidste uge var der premiere på Silas Holsts nye program ‘Vi er bare mænd’, hvor danseren agerer mentor for seks fyre, som alle har ondt i deres selvtillid. Fyrene får den ultimative udfordring i programmet, og selvom det endnu ikke vides, hvordan det går, så lader det altså til, at i hvert fald en af fyrene har fået mere selvtillid.

Andy fra ‘Vi er bare mænd’ springer nemlig nu ud som foredragsholder med foredraget ‘Fuck fortiden, skab fremtiden’. Andy Villadsen er født og opvokset i Aarhus. Her boede han de første 5 år alene med sin mor, som dog blev gift, og Andy fik to brødre. Moren blev syg af kræft, og det betød, at Andy i flere perioder boede hos nogle venner, mens hans brødre kom på børnehjem, da stedfaren samtidig forlod familien.

Andy var ikke en glad dreng i skolen, som søn af en enlig forsørger på invalidepension blev han et nemt offer for mobning og drillerier, det skriver han selv i en pressemeddelelse om foredraget.

– Jeg har en masse lig i lasten og føler, at jeg nu er klar til at dele ud af mine erfaringer til forhåbentlig inspiration for en masse mennesker. Jeg har været og er stadig i gang med en rejse i personlig udvikling, det er en rejse, der nok aldrig ender, siger Andy

Andy danner sammen med sin hustru Nan Villadsen dansktopduoen 2BE1, og derudover holder Andy altså nu et foredrag om personlig udvikling og det at frigøre sig fra sin fortid for at kunne leve i nuet. I foredraget bliver man inviteret indenfor i en verden af svigt, mobning, sygdom, selvmodstanker, vold og ikke mindst kærlighed eller manglen på samme, lyder det i pressemeddelelsen fra Andy.

Andy er gift på attende år med Nan, og de har sammen datteren Melanie på 14 år. De 3 har igennem årene medvirket i utallige tv-programmer heriblandt ‘Guld & Grønne’ skove på DR1 ‘Hjemme i Danmark’ på TV2 DR2 uden sofa ‘Danmark har talent’ i 2016 ‘Dansktoptalent 2016’.

