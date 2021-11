»Hvis han skal begynde at gå på kompromis med sig selv for at tilfredsstille os dommere, så synes jeg, det er rigtigt, at det er på tide for ham at stoppe i 'Vild med dans'. For det ville være så ærgerligt og synd for ham.«

Sådan siger 'Vild med dans'-dommer Marianne Eihilt om Silas Holst, efter at han efter fredagens udsendelse fortalte, at årets sæson med stor sandsynlighed ville blive hans sidste.

Det er der flere årsager til, fortalte danseren, der har været en del af TV 2-programmet i otte år.

For det første er tonen på nettet blevet grov, mener han. For det andet har han endelig fået opfyldt sin store drøm om at danse med tv-værten Lise Rønne.

Lise Rønne og Silas Holst i en rumba til 'Autumn Leaves' af Eva Cassidy. Foto: Martin Sylvest Vis mere Lise Rønne og Silas Holst i en rumba til 'Autumn Leaves' af Eva Cassidy. Foto: Martin Sylvest

Og for det tredje, fortalte han Ekstra Bladet, mener han ikke længere, at dommerne forstår og anerkender hans kreative løsninger på de traditionelle danse.

»Jeg kan også mærke, at det (dansen, red.) ikke altid bliver taget lige godt imod, og så tænker jeg, at så passer det måske bare ikke sammen længere,« siger han til avisen og fortsætter:

»Så i år har jeg behov for virkelig bare at gøre det på vores måde. Det kan jeg enormt godt lide, og det er jeg enormt stolt af.«

Til B.T. fortæller dommer Marianne Eihilt, at hun godt kan følge Silas Holst i, at man har mere medvind i programmet, hvis man kører den sikkert hjem hver gang. Men netop fordi han tør skille sig ud og være utraditionel i sine koreografier, ville hun være ærgerlig over at miste ham i 'Vild med dans', som jo i bund og grund er et underholdningsprogram.

»Silas er helt sikkert en af de instruktører, der kan skabe noget, der drager mig allermest. Hvor jeg får gåsehud, tårer i øjnene og en klump i halsen. Det er meget sjældent, jeg oplever det hos andre,« siger hun.

Modsat Marianne Eihilt ønsker dommerkollegaen Anne Laxholm ikke at svare på, om hun generelt bryder sig om Silas Holst' koreografier, eller om han er for kreativ til hendes smag.

»Når jeg kommer ind hver fredag aften, er jeg uforberedt på, hvilken opvisning jeg skal til at se. Og så er mit job at reagere på den mest professionelle måde på det, jeg ser i øjeblikket,« siger hun.

Hun anerkender, at 'Vild med dans' er et underholdningsprogram, hvor seernes stemmer tæller 50 procent. Men hendes egen rolle er klart defineret:

'Vild med dans'-dommerne Marianne Eihilt, Jens Wrner, Britt Bendixen, Nikolaj Hübbe og Anne Laxholm. Foto: Martin Sylvest Vis mere 'Vild med dans'-dommerne Marianne Eihilt, Jens Wrner, Britt Bendixen, Nikolaj Hübbe og Anne Laxholm. Foto: Martin Sylvest

»For mig er 'Vild med dans'-jobbet et professionelt dommerjob, som jeg er hyret til. Jeg anser mig selv som værende 'dansedommer',« siger hun.

»Tilskuerne sidder ude i stuerne og stemmer på præcis det par, de har lyst til. På dét, der wow'er dem i øjeblikket. Men mit job er at dømme en kombination af teknik, fodarbejde, musikalitet og diverse andre faktorer, som havde det været en professionel dansekonkurrence. Og det job har jeg naturligvis en professionel tilgang til.«

Marianne Eihilt fortæller da også, at det ikke er alle Silas Holsts kreative løsninger, hun bryder sig lige meget om, når hun tager dansedommer-brillerne på.

Fælles for samtlige par i 'Vild med dans' – både nu og dengang, hun selv deltog som danser – er, at de ofte må lægge nogle løft og sving ind i koreografien for at fylde tiden ud, da det er svært for nydanserne at lære så mange trin, fortæller hun. Hun mener derfor, at både seere og dommere har vænnet sig til, at sving er en naturlig del af 'Vild med dans'.

»Så vi accepterer det, selvom det ikke har noget med engelsk vals at gøre. Men Silas løfter faktisk ikke så meget. Han kan til gengæld godt finde på at gå ind og lave noget mere hip hop- eller showdanspræget for at fylde tiden ud på samme måde i en slowfox. Og det er ikke altid, det passer i den stemning, man ønsker i en slowfox. Så der kan vi dommere godt være efter ham, fordi vi har svært ved at se karakteristikken i dansen.«

Det var især i program seks, at Silas Holst fik kritik for sin udgave af en pasodoble til sangen 'Everybody' af Backstreet Boys, der af dommerne blev beskyldt for at være for aggressiv i sit udtryk, ligesom det blev påpeget, at han ikke brugte de rigtige pasodoble-trin.

»Jeg laver ikke andet end at lære Lise at danse rigtigt,« fortalte en frustreret Silas Holst i den forbindelse til B.T.

»Så pakker vi det bare ind i en kreativ pakke, for sådan fungerer min hjerne. Men jeg synes også, dans skal være nytænkende, samtidig med man respekterer det klassiske i det.«