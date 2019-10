'Vild med dans' 2019 er efterhånden gået hen og blevet et triumftog for Silas Holst og Jakob Fauerby, der stryger igennem programmet hver fredag med toppoint fra dommerne.

I fjerde liveshow stillede de to mænd op med en 'moderne dans' til sangerinden Claras sang 'Crazy'.

Den opmærksomme tv-seer lagde måske mærke til, at særlig Silas Holst havde gjort noget ekstra ud af sin optræden ved at iføre sig et nyt gråt look.

Han forklarede bagefter til B.T., hvorfor han pludselig var grå i toppen.

»Jeg prøvede at lege spøgelse. Det er bare voks. Jeg vasker det ud om ti minutter, så har jeg min egen hårfave igen.«

Jakob Fauerby indskød med et smil:

»Det er ikke fordi, jeg har været så håbløs, at han har fået gråt hår.«

Det med at være et spøgelse måtte Silas Holst lige forklare nærmere. Han erkender, at det ikke kun er B.T.s udsendte, der ikke lige fangede det under dansen.

»Jeg er døden, der jagter ham (Jakob). Som den onde i 'Alice i eventyrland'. Vi har også sagt til alle folk, at hvis de gætter det, så giver vi en cola og et kram.«

Jakob Fauerby tilføjede:

»Og ingen har gættet det endnu.«

Silas Holst til sidst:

»Det var en blanding af Snehvide og Pinoccio der løber igennem skoven og møder Alice i eventyrland. I en drøm. Hvor døden er med. Det var arbejdstitlen,«

Se de to 'Vild med dans'-favoritter forklare deres 'drøm' i videoen øverst.