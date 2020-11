Nukâka Coster-Waldau får racistiske beskeder og grove kommentarer om sit udseende, mens Silas Holst får at vide, at han er både dum, selvglad, en medieluder og en svans.

Man skal finde sig i meget, når man viser sig frem i 'Vild med dans' i bedste sendetid.

Sådan tænkte Silas Holst i hvert fald selv helt instinktivt, da han greb ud efter sin telefonen lørdag morgen og endnu en gang blev præsenteret for en stribe hadefulde beskeder.

»'Nåh, det er jeg jo vant til', tænkte jeg, og måske skulle jeg finde på noget andet at lave, hvor jeg ikke stiller mig selv i risikozonen. Men efter en kop kaffe kom jeg frem til, at det jo er at give op, og det vil jeg slet ikke,« siger Silas Holst til B.T, efter han i weekenden sagde fra.

NUKAKA & SILAS - SAMBA "Samba Vacalization" - Luciano Perrone. Vild med dans program 8 på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 20. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere NUKAKA & SILAS - SAMBA "Samba Vacalization" - Luciano Perrone. Vild med dans program 8 på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 20. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

Her delte han nogle af de hadefulde beskeder, for samtidig at sprede budskabet om at vi skal behandle hinanden ordentligt.

Sidste år dansede Silas Holst med skuespilleren Jacob Faurby og blev dermed den første i dansk 'Vild med dans's historie til at danse med en partner af samme køn. Og det resulterede unægteligt også i en masse galde i Instagram-indbakken.

»Men der lærte Jacob mig, at det jo er fordi, folk er så passionerede omkring programmet. De går op i det med liv og sjæl, og det er jo også fantastisk – man skal huske at have dé briller på. Men dem havde jeg altså lige forlagt lørdag morgen.«

Også Nukâka Coster-Waldau føler vreden på de sociale medier, fortæller hun til B.T.

Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst. Vild med dans program 8 på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 20. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst. Vild med dans program 8 på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 20. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

»Men jeg behøver ikke gå i detajer med, hvad de skriver, for så puster man også liv i det. Men det kan være racistiske bemærkninger, eller de kan gå efter mit udseende. Det er meget negative ting,« fortæller den grønlandske skuespiller.

»Det var en hård weekend for os, men jeg blev egentlig også ked af det på menneskehedens vegne. At jeg skal lære mine børn at sige: 'Det er bare det, der sker. Det må man vænne sig til.' For det skal man ikke vænne sig til!«

Foruden kommentarer om Nukâkas udseende og Silas' påståede selvfedme har parret også gentagne gange fået at vide, at de føler sig selv for meget, og at deres danse er for alvorlige og storladne, og at man nærmest bliver helt deprimeret af al den melankoli.

Og det var dét, der triggede Silas Holst den lørdag mogen, fortæller han.

NUKAKA & SILAS - SAMBA "Samba Vacalization" - Luciano Perrone. Vild med dans program 8 på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 20. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere NUKAKA & SILAS - SAMBA "Samba Vacalization" - Luciano Perrone. Vild med dans program 8 på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 20. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

»For det er rigtigt. Vi har ikke danset en festlig dans længe. Men det har bare ikke været vores tur endnu, for vi vælger jo ikke selv rækkefølgen på dansene. Det er ude af vores hænder,« siger Silas Holst, inden Nukâka Coster-Waldau tilføjer:

»Vi prøver at være tro mod os selv, og det kan da godt være, det er for meget føleri, men jeg er skuespiller, og det er du jo sådan set også,« siger hun henvendt til Silas Holst, der foruden at være professionel danser også er en populær muscial-performer.

Efter en stime af melankolske danse kunne parret fredag aften slå sig løs i en festlig samba.

»Så nu er vi glade igen,« smiler Silas Holst iført en festlig frynse-skjorte med masser af glimmer.

Sambaen gav i øvrigt parret imponerende 46 point og en sikker plads videre i konkurrencen.