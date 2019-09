Det var et glad par, som man kunne møde fredag aften, efter 'Vild med dans'-showet var ovre.

Jakob Fauerby og Silas Holst fortalte, hvorfor de blandt andet syntes, det har været en god oplevelse at være med indtil videre.

Det er nemlig den opbakning de har mærket fra seerne, forklarer Silas Holst.

»Det gør mig simpelthen så stolt og lykkelig, at jeg bliver mundlam over det, når jeg sidder og læser folks kommentarer,« fortæller han til kameraet.

Skuespiller og instruktør Jakob Fauerby og Silas Holst som to 'Blues brothers.' Foto: Martin Sylvest Vis mere Skuespiller og instruktør Jakob Fauerby og Silas Holst som to 'Blues brothers.' Foto: Martin Sylvest

Både han og dansepartneren Jakob Fauerby fortalte, inden de gik i gang med denne sæson af 'Vild med dans', at de gerne ville vise, at det kunne gøres godt, når to mænd danser sammen.

De har klaret det rigtig godt, og en af kommentarerne lød fredag aften, at det va svært at se, hvem af dem der var den professionelle danser.

»Når vi gør det godt, så bliver folk i det mindste tvunget til at tage stilling,« forklarer Silas Holst. Han fortsætter.

»Hvis det nu havde lignet noget, der var løgn, så er det måske nemmere at sige, det bryder jeg mig ikke om.«

Parret var desuden overraskede over, at Marie Bach Hansen røg ud.

De syntes, hun og dansepartneren martin reichhardt leverede en af de bedste optrædener.

Fauerby og Holst dansede en dans, som hyldede filmen 'Blues Brothers.'

De fik 26 point for deres dans, kun overgået af Neel Rønholt og Michael Olesen med 27 point fra dommerne.