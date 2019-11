Efter sin sejr i årets 'Vild med dans' ville Silas Holst da ikke takke nej til endnu en sæson.

Det fortæller han, da B.T. spørger ham, mens han står på scenen med træfæet i hånden og gylkdne konfettistykker i håret.

»Det er lidt tidligt at snakke jobsamtaler allerede - nu vil jeg lige tage en øl og skylle den her sæson ned. Men jeg kan godt lide at lave programmet, og hvis jeg bliver spurgt, og det passer i kalenderen, så vil jeg synes, det var sjovt at lave igen,« siger han.

Den 36-årige danser skrev fredag aften historie, da han sammen med skuespiller Jakob Fauerby kunne løfte trofæet som det første 'Vild med dans'-par nogensinde med to dansere af samme køn.

Det er dog ikke at krav til en eventuel næste sæson.

»Om jeg danser med en mand, en kvinde eller en der sidder i kørestol. Det er ikke det, dans handler om, så det er ligemeget, om man gør det stående eller siddende,« siger Silas Holst.

»Jeg er ikke gået ind i en minoritetspolitisk kamp, hvor jeg kun vil danse med mænd nu. Jeg svinger også gerne en giraf,« smiler danseren, inden han bliver mindet om, at så skal det jo være en kendt giraf, hvis det skal passe ind i 'Vild med dans'-konceptet.

»Var der ikke noget med, at Ramboline havde en ven...« spørger han.

»...som ikke var en giraf. Det var en kamel,« griner Jakob Fauerby.

»Ej, men det var også bare for at sige, at jeg er bedøvende ligeglad,« siger Silas Holst.

Silas Holst og Jakob Fauerby vandt fredag aften finalen over sanger Coco O. og Morten Kjeldgaard, som blev nummer to og skuespiller Christopher Læssø og Karina Frimodt, som fik en tredjeplads.