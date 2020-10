Det var til tider svært at se, hvem der var den professionelle danser og nydanser, da Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst dansede sig videre fredag aften i 'Vild med dans'.

I hvert fald hvis det står til den garvede dansedommer Anne Laxholm.

»Undskyld Silas, der var øjeblikke, hvor det var den unge dame, der korrigerede dig,« lød det fra Anne Laxholm.

Men hvordan tager en professionel danser sådan en besked?

Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst dansede fredag en jive. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst dansede fredag en jive. Foto: Martin Sylvest

»Den kan sikkert forstås på mange måder, men jeg vælger at tage det som en kompliment. Og at Anne synes, Nukâka var god. Det var dejligt for mig, for så har jeg gjort det godt. Og det er win win,« siger Silas Holst efter fredagens program til B.T.

Kan nogle tolke det anderledes, tror du?

»Det kan de helt sikkert. Men jeg gør ikke.«

Og generelt skal langt hårdere kommentarer til, før Silas Holst for alvor ville lægge noget negativt i det.

»Jeg er ikke så fintfølende. Jeg blev heller ikke stødt over det, Britt sagde i sidste uge. Sådan forstod jeg det ikke. Jeg så heller ikke det her i aften som noget andet end en kompliment – jeg bliver bare stolt.«

I sidste uge pointerede Britt Bendixen over for Silas Holst, at det var dejligt at se ham »danse med en kvinde igen«, eftersom han i forrige sæson dansede med skuespiller Jakob Fauerby.

Silas Holst tog det dog i stiv arm.

»Måske andre har tolket det på en anden måde, men det ville overraske mig meget, hvis Britt mente det på en anden måde. For jeg har da snakket meget med hende om Jakob Fauerby sidste år,« lød det i sidste uge fra Silas Holst.

Med en sikker indsats dansede Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst sig fredag videre fra programmet. Dét – og den stærke præstation fra Nukâka Coster-Waldau – får da også smilet frem.

»Jeg sover rigtig godt i aften,« lød det fra en glad Nukâka Coster-Waldau.