»Silas, hvor det dog klæder dig at danse med en kvinde.«

Sådan sagde 'Vild med dans'-dommer Britt Bendixen, da danser Silas Holst og nydanser Nukâka Coster-Waldau havde danset vals i fredagens sæsonpremiere.

Efterfølgende var der flere af B.T.s læsere, der udtrykte undren over netop den kommentar.

»Var det lige verdens mest upassende kommentar af Britt til Silas?« skrev en læser, mens en anden supplerede:

Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst. Foto: Martin Sylvest Vis mere Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst. Foto: Martin Sylvest

»Hvad skete der dér? Silas er skøn med en mand og en kvinde.«

Efter showet spurgte B.T. Silas Holst, hvad han tænkte om kommentaren. Den tog han i stiv arm. Faktisk skænkede han det dårligt en tanke:

»Jeg opfattede det ikke rigtig. Jeg fangede det, som om hun syntes, det var fedt, at jeg dansede med en moden kvinde. Sådan hørte jeg det.«

»Måske andre har tolket det på en anden måde, men det ville overraske mig meget, hvis Britt mente det på en anden måde. For jeg har da snakket meget med hende om Jakob Fauerby sidste år.«

Britt Bendixen er tilbage ved dommerbordet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Britt Bendixen er tilbage ved dommerbordet. Foto: Martin Sylvest

Silas Holst og Jakob Fauerby dansede og vandt sidste års 'Vild med dans'. Det var i øvrigt første gang – på hele kloden – at to mænd dansede sammen i programmet, hvis koncept kører over hele verden.

Det vakte desuden stor debat, da det, som nævnt aldrig var set før, og mange stillede spørgsmål ved, hvorvidt to mænd kan danse sammen.

Men Silas Holst understreger, at folk – uanset hvem det er – må mene, hvad de vil, om at to mænd danser sammen.

»Hvis hun mente noget andet, så skal jeg ikke stå og pådutte, hvad folk skal mene. Det sagde jeg også sidste år. Det handlede ikke om et korstog, hvor folk skulle ud og omvendes.«

»Hvis folk ikke kunne lide det, så var det fair. Nogle brød sig sikkert heller ikke om os (ham og Nukâka Coster-Waldau, red.) i aften. Sådan er det.«

B.T. ville gerne have talt med Britt Bendixen efter programmet, men hun havde forladt studiet, før det kunne lade sig gøre. Over TV 2 forklarer hun dog, at der intet negativt var i udtalelsen.

»Men jeg mente det, jeg sagde. Sidste år klædte det ham at danse med en mand, og det klæder ham også at danse med en dame,« siger hun og tilføjer:

»Det er utroligt som seerne ønsker at være negative, hvis jeg må have lov at sige det. Fordi det er jo slet ikke negativt ment, men han var dejlig med en dame, ligesom han var dejlig med en mand. Så de skal se at finde de positive tanker frem.«

Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst fik i øvrigt hele 17 point i premieren, hvilket rakte til en andenplads. Britt Bendixen gav parret 4 point – hvilket var det højeste antal point, en enkelt dommer gav de forskellige par i løbet af aftenen.