Nyslået 'Danmark har talent'-dommer Signe Lindkvist ankom torsdag aften til Zulu Comedy Galla i vanlig højt humør.

Den altid storgrinende tv-vært var frisk på at trække et par spørgsmål fra B.T.s medbragte krukke på den røde løber, og her kom der et par sjove svar frem.

For det første afslørede hun en stor kærlighed for revy og særligt Cirkusrevyen.

»Når Lisbet Dahl engang smider håndklædet i ringen, så håber jeg stadig, at jeg er fit for fight. Så er jeg kæmpe klar (På at tage over, red.). Jeg elsker 'Cirkusrevyen'.«

Den 45-årige Signe Lindkvist, der for tiden også er aktuel som podcast-vært sammen med skuespiller Iben Hjejle, fortalte derudover, at hun ikke kan klare at se programmer som 'Gift ved første blik'.

»Det er det mest grænseoverskridende at blive gift med nogen, jeg ikke kender. Jeg synes, den slags programmer er alt for pinlige til mig. Jeg får ondt i hele kroppen,« fortalte hun grinende.

Og så var det, at hun trak spørgsmålet 'Har nogen af dine ekskærester været med i (realityprogrammet, red.) 'Ex on the beach'?

»Hvor ville jeg gerne være en fræk missekat og sige ja. Men jeg har aldrig datet nogen i det segment, som er kaffejern med tatoveringer.«

»Jeg plejer altid at holde mig til far-typen. Far-kroppen. Far-skægget. Det er det, jeg seksuelt tænder på, og der har endnu ikke været den slags.«

Hun tilføjed med et grin:

»Men hvis de engang laver den kategori, der hedder 'Ex on the beach the father collection', så kan det være, jeg er heldig at have en ekskæreste med,«

Se hele interviewet med Signe Lindkvist i videoen øverst.