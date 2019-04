26-årige Sidsel Boel Kruse og 27-årige Christian Larsen er gift og bor på en gård på Fyn, hvor Christian er landmand, mens Sidsel vil være skuespiller. Parret elsker at gå i biografen, sove længe i weekenden og se Poul Reichardt-film.

Deres liv er egentlig som mange andres. Bortset fra, at Sidsel og Christian er to af godt 2.000 mennesker i Danmark med Downs syndrom.

Sidsel og ægtemanden Christian er hovedpersonerne en ny dokumentarfilm ‘Et ægte par’, hvor man følger parrets hverdag og parforhold. Her er fokus ikke på udfordringerne ved at leve med Downs syndrom, men i stedet ser vi, hvordan ægteparret i vid udstrækning lever et normalt liv.

»Hvis man får et barn, som har Downs syndrom, så kan de også være en diva eller forkælet pige, eller dreng og pige som har det godt. Ligesom vi har. Normale mennesker kan noget, de kan, og dem, der er specielle, kan noget, de andre ikke kan,« siger Sidsel Boel Kruse.

»Jeg elsker hende, og jeg vil passe på hende. Jeg elsker min kone,« siger Christian om Sidsel. Foto: Bax Lindhardt Vis mere »Jeg elsker hende, og jeg vil passe på hende. Jeg elsker min kone,« siger Christian om Sidsel. Foto: Bax Lindhardt

B.T. møder parret i Sidsels forældres lejlighed ved Sluseholmen i København. Her er parret på besøg hver anden weekend, mens de til daglig bor i en del af Christians forældres gård i Revninge på Fyn. Christian arbejder som landmand på gården, mens Sidsel går i skole på dagtilbuddet Paletten. De to blev første gang kærester, da de mødte hinanden som teenagere til et sodavandsdiskotek arrangeret af Sidsels mor.

»Vi var 13 og 14 år. Det var, som om jeg var Violetta, og han var Tómas (karakterer fra en serie på Disney Channel, red.), og så kunne jeg mærke noget. Mit livs musik, der spillede,« siger Sidsel Boel Kruse og ser forelsket på Christian.

»Hun var så dejlig og nuttet og engel og sommerfugl. Og mit hjerte bankede for dig og mig,« siger Christian Larsen, da han skal sætte ord på sin kærlighed til Sidsel.

Forelskede smil og kærlige ord flyder i en lind strøm mellem de to, og Sidsel kalder næsten konsekvent Christian for ‘min prins'.

26-årige Sidsel Boel Kruse er med egne ord lidt af en diva og en storbypige. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 26-årige Sidsel Boel Kruse er med egne ord lidt af en diva og en storbypige. Foto: Bax Lindhardt

»Det er hans kælenavn, og han giver også mig navne som prinsesse eller sommerfugl,« siger hun i et grin.

»Hun er altid min engel,« siger Christian og tager hendes hånd.

»Tak, min prins,« smågriner Sidsel.

I ‘Et ægte par’ ser vi også, hvordan Christian Larsen og Sidsel Boel Kruse snakker meget om deres følelser. De siger tingene ligeud, også når noget går dem på. De er sjældent uvenner i længere tid ad gangen, og ægteparret håber, at andre kan lære af dem.

Christian Larsen er landmand og vild med Poul Reichardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Larsen er landmand og vild med Poul Reichardt. Foto: Bax Lindhardt

»Måske kan de også lære noget af os. Om kærlighed. Og at man ikke skal blive for sure på hinanden,« siger Christian Larsen.

Han og Sidsel håber også, de ved at vise deres hverdag frem for offentligheden, kan vise, at mennesker med Downs syndrom har meget at byde på.

»Hvis en, der har Downs syndrom, ser en, der er ked af det, så kan de gå hen og spørge: 'Er du okay? Jeg vil gerne være din ven, hvis du vil tage imod min hjælp'. Mennesker med Downs syndrom har faktisk mange specielle egenskaber, indre evner. Kærlighed. Indre magi. Det sidder i deres hjerter,« siger Sidsel Boel Kruse.

Hun og Christian så gerne, at flere overvejede at få børn med Downs syndrom. Tallene viser da også, at flere, omend ikke mange, vælger børn med Downs syndrom til.

Ville du vælge et barn med Downs syndrom til eller fra?

I 2017 valgte 13 kvinder at fortsætte graviditeten, selvom deres barn havde diagnosen Downs syndrom. Det er det højeste antal siden 2004, hvor screening for Downs syndrom blev et fast tilbud til alle gravide.

Naturligvis oplever Sidsel og Christian dog også udfordringer i hverdagen. Eksempelvis ønsker Sidsel Boel Kruse sig et barn, men efter at have prøvet en babysimulator finder hun og Christian ud af, at det ikke er nogen nem opgave at passe et lille barn.

»Vi venter lidt endnu, og så kunne det måske være, vi skulle prøve en babysimulator igen,« siger Sidsel Boel Kruse.

»Men du ved godt, den larmer jo om natten. Det var lidt hårdt arbejde,« erkender Christian Larsen.

Christian og Sidsel blev gift for to år siden. Foto: Bax Lindhardt - Originalfoto: Michael Lauritsen Vis mere Christian og Sidsel blev gift for to år siden. Foto: Bax Lindhardt - Originalfoto: Michael Lauritsen

Han elsker sit job som landmand på gården og er i øjeblikket i gang med at spare op til en UTV-traktor, så Sidsel kan køre med ham rundt. Egentlig er hun mest en bypige og vil gerne bo i København, men parret har ikke bestemt sig for, hvad fremtiden byder på.

»Hvis du flytter herover og bor, så kan jeg ikke undvære dig,« siger Christian til Sidsel, da snakken falder på fremtiden.

»Der er altid plads til dig,« lyder det fra Sidsel.

Dokumentaren ‘Et ægte par’ bliver sendt de tre kommende tirsdage på TV 2.