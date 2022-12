Lyt til artiklen

Hun var Danmarks 'første kvindelige statsminister' på tv i rollen som Birgitte Nyborg.

Og tidligere i år kunne de danske tv-seere så glæde sig over at gense Sidse Babett Knudsen i selvsamme rolle i den længe ventede efterfølger 'Borgen – Riget, Magten og Æren'.

Nu er Sidse Babett Knudsen blevet belønnet for sit skuespil ved prisoverrækkelsen Rose d'Or i kategorien 'Performance of the Year'.

Det skriver prisuddelingskomitéen på deres hjemmeside, og det deles af seriens skaber Adam Price i en Instagram Story.

»Jeg er dybt taknemmelig for at modtage denne pris. Jeg er særligt taknemmelig for denne karakter, som jeg har haft med mig de sidste 14 år, og som har været lagt på hylden for en stund,« siger Sidse Babett Knudsen ifølge hjemmesiden og forsætter:

»Jeg var en smule bange for at tage hende ud af sin dvale, da vi besluttede at lave den sidste sæson. Mange tak til fans af 'Borgen', som har holdt ved og så med igen.«

Det er ikke første gang Sidse Babett Knudsen bliver hyldet for sit skuespil i serien.

For da 'Borgen' havde sin start tilbage i 2010 til 2013 vandt Sidse Babett Knudsen og resten af seriens hold også den prestigefyldte pris BAFTA for bedste internationale serie.