Sidney Lee er tilbage på skærmen, og han har taget kæresten med.

Man kan vist roligt kalde 40-årige Sidney Lee for den ukronede konge af reality-tv, hvis man tager hans reality-CV i betragtning. Her kan man blandt andet finde programmerne ‘Singleliv’, ‘Dagens mand’, ‘Fangerne på fortet’, ‘Wipeout’ og ‘Divaer i junglen’.

Tidligere har Sidney Lee fortalt til Realityportalen, at der ganske snart ville komme to nye programmer til listen.

– Jeg har lige optaget to programmer til Viafree. Det ene af dem er med Mary-Ann i, og det andet må jeg ikke rigtig snakke om, men det kommer snart, lød det.

Ifølge Realityportalens oplysninger er dette andet program ‘Party Starters’, som er en slags ‘Til middag hos’ til Viafree, som også byder på Boris Laursen, Albert Dyrlund, Fie Krügermeier, Anne Plejdrup og Maryiah Samia.

Med i ‘Tattoo Salonen’

Og nu står det klart, at det omtalte program, hvor Sidney Lee deltager med kæresten Mary-Ann, er ‘Tattoo Salonen’.

Hele den nye sæson er nemlig netop blevet tilgængelig på Viafree, og her finder vi i første episode den ukronede realitykonge.

Sidney Lee har nemlig bestilt tid til at få lavet noget af en tatovering i The Old Barbershop, så derfor har han taget kæresten Mary-Ann med som moralsk opbakning.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.