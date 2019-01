Den nye Sherlock Holmes-film er tilsyneladende så ringe, at folk udvandrer i hobetal.

'Ud af de utallige film, jeg har set de sidste 20 år, er jeg aldrig udvandret fra en biograf, indtil i dag. Holmes og Watson er med længder den største skuffelse i 2018.'

Så kontant er udmeldingen fra twitter-brugeren Alexander Lakatos efter sit kortvarige besøg i biografen.

Filmen er en nyfortolkning af de klassiske fortællinger om mesterdetektiven Sherlock Holmes, som opklarer mysterier med sin tro følgesvend Watson.

Out of countless movies these past 20 years - I have never walked out of a movie theater until today. Holmes and Watson is by far the biggest disappointment of 2018 — Alexander Lakatos (@Alakatos44) 26. december 2018

Denne udgave har skuespillerne Will Ferrell og John C. Reilly i hovedrollerne, som ellers er kendt for deres komiske talent. Filmen er skrevet af Etan Cohen, som også står bag meget roste film som 'Idiocracy' og 'Tropic Thunder'.

Det lader til, at utilfredsheden med filmen er at finde hele vejen rundt, skriver Independent.

Også på den anerkendte side 'Rotten Tomatoes', hvor filmanmelderes stjerner bliver lagt sammen og gennemsnittet fundet, ligger filmen i øjeblikket på 8 procent - altså ud af 100.

Blandt publikum på samme side har filmen blot en score på 29 procent.

Holmes and Watson was the worst fucking movie of all time. First movie I’ve ever walked out on. — Dr. Chad jr. (@thisaintevenme) 26. december 2018

Netop den utilfredshed er også at finde på de sociale medier, hvor mange har delt deres uforbeholdne mening om filmen.

'Holmes og Watson er den fucking værste film nogensinde. (Det er, red.) den første film, jeg nogensinde er gået fra,' skriver brugeren Dr. Chad jr. på Twitter.

'Holmes og Watson er sandsynligvis den værste film, jeg nogensinde har set. Jeg gik fra biografen. For helvede,' stemmer brugeren Scott Dartnall i.

Filmen bliver i øjeblikket vist i biografer verden over, men den er ikke planlagt til de danske biografer.