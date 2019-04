Så er det ganske vist.

Genoplivningen af den ikoniske tv-serie 'Beverly Hills 90210' bliver med samtlige originalmedlemmer på nær Luke Perry, der på tragisk vis gik bort i marts måned.

Dermed bliver det kun Dylan McKay, der mangler, når der igen kan hilses på det originale slænge fra den mondæne Los Angeles-forstad.

I forvejen havde Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green og Tori Spelling alle skrevet under på at medvirke i den kommende reboot, og lørdag bekræftede Shannen Doherty, at hun slutter sig til det fine selskab.

Det gjorde hun på Instagram, hvor hun skrev til sine 1,4 millioner følgere:

»Ja, det er officielt.«

'Beverly Hills 90210' lagde verden for sine fødder øjeblikkeligt, da serien fik premiere i 1990, og de næste 10 år vidste alle teenagere på planeten, hvem Brandon, Steve, Kelly og alle de andre venner var, og hvad der var deres største problemer for tiden.

I Danmark har serien endda fået æren for at gøre torsdagsbyture til en ting, fordi unge mennesker mødtes torsdag aften for at se den på TV2 og derefter tage ud og feste.

De nye afsnit i serien kommer ifølge BBC delvist til at være baseret på skuespillernes egne liv, men mere vides ikke på nuværende tidspunkt.

Der er ifølge IMDB planlagt mindst seks afsnit af reboot-serien, der vil få et lidt nyt navn, nemlig BH90210.

Shannen Doherty fik ikke den bedste afgang fra originalen, da hun efter blot fire år blev skrevet ud - angiveligt på grund af karakteren Brendas voldsomme upopularitet. Hun fandt dog hurtigt stor succes i serien 'Heksene fra Warren Manor'.

Mange kommer uden tvivl til at savne den ultimative badboy Dylan, som blev spillet af Luke Perry. Han afgik ved døden i marts efter et voldsomt slagtilfælde.