Kan du huske vampyr-dræberen Buffy og hendes kæreste Angel, som gik hen og fik sin egen serie? Nu vender han måske tilbage til skærmen igen.

David Boreanaz er skuespilleren, der portrætterede vampyren med en sjæl i spinoff-serien Angel, der kørte fra '99-'04. Nu vender serien måske tilbage.

På sidste års Comic-Con, som er en stor messe for tegneseriefans, sagde 49-årige Boreanaz dog, at hvis nogen ville genstarte serien, så ville det være fint, men det blev uden ham.

Han var godt klar over, at de fleste helst ville se de originale skuespillere i deres gamle roller.

David Boreanaz. Foto: MYCHELE DANIAU

Men det skulle han altså ikke nyde noget af. Han ville ikke kaste sig ud i den omfattende make-up, der skulle til for at sminke vampyrmasken frem.

Men nu lader det til, at 'Bones'-skuespilleren David Boreanaz har trukket i land.

»Det er snart 20 år siden. Det er fantastisk at have været velsignet med et sådant show. Det er faktisk der, jeg startede min karriere som skuespiller. Jeg elsker den karakter. Så jeg kan fortælle, at der er noget på vej. Jeg vil ikke afsløre for meget. Det er 20 år siden til efteråret, og der kan være noget i gang,« sagde han i et interview, skriver mediet Tvline.

Angel var en del af Seriesøndag, der kørte på TV 2 Zulu tilbage i slut 90erne og starten af 2000'erne sideløbende med Buffy The Vampire Slayer.