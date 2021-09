Du kender sikkert situationen. Du har glædet dig til et nyt afsnit af din yndlingsserie, men din seriepartner har ikke tid. Så hvad gør du?

Hvis du er ligesom en tredjedel af nordjyderne, så er du din seriepartner utro – og du lyver om det bagefter.

Det viser en undersøgelse lavet af Epinion for Telmore.

»Der er overraskende mange af os, og især af de unge, der falder i fælden. Selvom vi sværger hinanden serietroskab og lover, at vi ikke ser forud, er fristelsen simpelthen for stor til ikke at nappe et afsnit eller to,« siger Carsten Løvenkrands, der er Product Owner & Product Manager i Telmore, og fortsætter:

»Men det forstår jeg jo sådan set godt, for der er uhørt meget indhold af høj kvalitet i disse dage.«

Man kan dog ikke altid regne med, at samvittighedskvaler driver ens seriepartner til at bekende sin ugerning. Faktisk viser undersøgelsen, at hele 29 procent af de nordjyske streamere lader som ingenting og genser afsnittet med sin seriepartner – uden at fortrække en mine.

Og hvis du gerne vil vide, om din seriepartner er dig utro, så kan det lade sig gøre at tjekke historikken på eksempelvis en Netflix-konto, hvis du deler den med din seriepartner.

Den dårlige nyhed er, at man ligesom med internethistorik altså også kan skjule sine spor.

Her er top fem over de serier, som danske streamere er deres seriepartner utro med: