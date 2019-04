For nogle danskere er det tilsyneladende ikke nok at opleve hitserien Game of Thrones på skærmen.

De vil have en bid af fantasy-serien i deres virkelige liv, og derfor anskaffer de sig en helt særlig hund, som minder om de såkaldte ’direwolfs’ fra serien.

Direwolfs ligner almindelige ulve, men er meget større og deres karakteristiske udseende har fået flere til at kigge i retning af slædehundsracen Siberian Husky med de karakteristiske isblå øjne.

»Især Siberian Husky er blevet en voldsomt populær race på grund af serien, hvor hvalpene med høj nuttethedsfaktor er med,« siger Jens Jokumsen, der er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

Racen er meget social og vil gerne være sammen med andre hunde. Sådan er de avlet, fordi de skal fungere godt i et hundespand foran en slæde. Foto: OLIVIER MORIN

»Men de bliver ikke ved med at være små nuttede uldtotter, og det giver problemer, fordi folk ofte ikke kan passe dem, og derfor får vi flere og flere af den type hunde leveret ind på vores internater.«

Siberian Husky-racen er krævende og kan ikke bo i en lejlighed – og det er langt fra det hele.

Den er avlet til at være en slædehund og har derfor et meget højt energiniveau, som den skal have afløb for ved at løbe op mod 20 km om dagen – gerne trækkende på en slæde.

Derudover er racen meget social og har brug for at være i selskab med andre hunde.

Ifølge tal fra Dyrenes Beskyttelse er antallet af Siberian Husky og blandinger af racen på Dyrenes Beskyttelses internater steget fra 5 hunde om året i 2013 til 25 i 2017.

Og allerede i løbet af de første 3 måneder af 2019 har internaterne modtaget 15 hunde af den populære race, der oprindeligt er fra Sibirien.

Det er særligt unge og par, der laver fejlkøbene.

»Det er ofte uerfarne førstegangskøbere og unge par, som falder for den her type hund, fordi den ser flot ud og er med i en populær serie,« siger Jens Jokumsen og eksemplificerer:

Siberian Huskys er meget aktive og skal gerne løbe op mod 20 km om dagen. Foto: ILYA NAYMUSHIN

»På samme måde som da Paris Hilton havde en Chihuahua i tasken, og den lille hunderace blev meget populær blandt unge piger. Og da dalmatinerne blev voldsomt populære efter filmen om 101 dalmatinere.«

Han advarer også mod de såkaldte ’hvalpefabrikker’.

De mange fejlkøb sker ofte, når især unge mennesker anskaffer sig billige hvalpe som impulskøb, som de henter hos en uansvarlig hundehandler på en parkeringsplads eller et andet offentligt sted uden at sætte sig nærmere ind i hundens baggrund, behov og sundhed.

Hvalpenes oprindelse kan vise sig at være fra yderst kritisable hvalpefabrikker i udlandet og transporteret ulovligt til Danmark.