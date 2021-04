Lars Løkke Rasmussen redder et ellers kedeligt program, mener et næsten samlet dansk anmelderkorps, efter at Kanal 5 søndag havde premiere på 'Over Atlanten'.

Her stævner den 56-årige 'Det politiske mødested'-formand ud fra Lanzarote sammen med en kendiskok, en tv-vært, en tidligere OL-svømmer, en 'Bagedyst'-deltager og en skuespiller samt et helt tv-hold til at dokumentere strabadserne.

Kun ét medie mener, at den tidligere statsminister burde have holdt sig for god til reality-tv.

Faktisk er hans medvirken decideret respektløs, lyder det fra kulturredaktøren på avisen Danmark, Anette Hyllested.

Hun spørger i en tv-klumme, om vi absolut skal have stillet vores nysgerrighed på, hvem de seks kendte besætningsmedlemmer i virkeligheden er.

»Svaret må her ende med et nej, for der er embeder, for eksempel som monark og netop folkevalgt, hvor respekt er ekstra vigtig at værne om – ikke af hensyn til personen, men af hensyn til embedet,« skriver hun.

»Det gør ikke noget godt for politiske og indflydelsesrige tillidsposter og den respekt, der bør omkranse disse embeder, at politikere stiller op i konceptprogrammer – hverken 'Over Atlanten', 'Vild med dans' eller et tredje af reality-slagsen.«

Andre er anderledes positive over at få lov at komme tæt på 'Privat-Lars', som han kaldes i Politiken.

Her skriver anmelder Lucia Odoom, at Lars Løkke Rasmussen er hovedpersonen på båden, hvor de andre er benovede over at være tæt på selveste den tidligere statsminister, såvel som i hele Kanal 5-programmet.

»Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg nok ikke ville være særlig interesseret i at se kendte menneske have kvalme sammen på en båd, hvis ikke det var for Løkke-faktoren,« skriver hun.

Under overskriften 'Den tidligere statsminister er kongen af nyt realityprogram' skriver Berlingskes filmredaktør, Sarah Iben Almbjerg, at ud af de seks kendte besætningsmedlemmer – der foruden politikeren tæller tv-vært Felix Smith, kok Umut Sakarya, OL-svømmer Sarah Bro, bageskribent Ditte Julie Jensen og skuespiller Johannes Nymark – er Lars Løkke Rasmussen den, der fremstår mest menneskelig, når han med lune og godt humør tager opvasken og deler ud af anekdoter.

Faktisk er han et studie i, hvordan politikere skal gebærde sig, hvis de vil fremstå folkelige, skriver hun og sender en stikpille til statsminister Mette Frederiksens berømte Instagram-opslag:

»Folkelighed handler hverken om rugbrødsmadder eller rengøring. Det er at tale med folk i øjenhøjde, at finde sin plads i gruppen uden at være for fin til en opvask eller en hjælpende hånd.«

Både B.T. og Ekstra Bladet kalder det 'et scoop', at man har fået den tidligere statsminister med ombord. Og begge medier mener, at det er dét, der løfter en ellers ret kedelig og udramatisk sæson.

Og det er man enig i hos filmmagasinet Ekko,

»Men det kan jo være, at spændingen stiger, når Johannes Nymarks søsygeplaster, demonstrativt synligt bag øret, falder over bord,« skriver Kristian Ditlev Jensen, der håber på, at en eventuel karakterudvikling vil kunne redde et sløjt program.

»Den tidligere statsminister sættes til at tage en kæmpeopvask, den slanke teaterskuespiller efterlyser mere frisk frugt og grønt, og den selvudråbte kageskribent Ditte Julie Jensen skriger i vild rædsel, imens hun plasker rundt i vandet i havnen i Lanzarote i en bikini, fordi 'der er fisk, der bider i numsen'.«

Lars Løkke Rasmussen har tidligere fortalt til B.T., at han ikke har noget imod at blive kaldt 'realitystjerne' fremover – omend 'stjerne'-delen skurrer en smule.

»For det er jo reality, jeg er med i. Det er virkelighed. Jeg tror dog, folk kender mig og ved, jeg også er et seriøst menneske. Så jeg kunne godt holde til at tage masken af i tre uger,« siger han.

»Der kommer rigtig mange spændende tv-tilbud, men det her er nok en once in a lifetime-ting. Det er ikke min debut ud i en branche, hvor man nu vil se mig i 'Vild med dans' og sådan noget.«