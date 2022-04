Få dage før hendes 94 års fødselsdag sov den amerikanske filmstjerne Estelle Harris lørdag stille ind.

Hendes søn, Glen Harris, holdt hendes hånd, da hun tog sine sidste åndedrag.

»Det er med den største tristhed og sorg, at jeg må meddele, at Estelle Harris er gået bort her til aften klokken 18.25,« siger sønnen til mediet Deadline.

»Hendes venlighed, passion, følsomhed, humor, empati og kærlighed var praktisk talt uovertruffen, og hun vil blive frygtelig savnet af alle dem, der kendte hende.«

Dødsårsagen angives som »naturlig.«

Estelle Harris var især kendt for sin rolle i tv-serien »Seinfeld,« hvor hun medvirkede i 27 episoder fra 1992 til 1998.

I nyere tid lagde hun blandt andet stemme til Fru Potato Head i Toy Stoty-filmene.

Hendes Seinfeld-søn, Jason Alexander, mindes hende på Twitter.

»Et af mine favoritmennesker er gået bort – min tv-mor Estelle Harris. Glæden ved at spille sammen med hende og nyde hendes herlige latter var en fornøjelse. Jeg forguder dig, Estelle. Kærlighed til din familie. Nu og for altid.«

I det virkelige liv efterlader hun tre børn, tre børnebørn og et oldebarn.