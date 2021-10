Tiende sæson af 'Den store bagedyst' ruller lige nu over skærmen, men noget tyder på, at danskerne er mættede.

Seertallene for de tre først afsnit er nemlig bittersød læsning for DR. For nok er det fortsat Danmarks mest sete program, men det er indtil videre gået voldsomt tilbage med det gennemsnitlige seertal i forhold til de to foregående sæsoner.

Sidste år havde de tre første afsnit i gennemsnit 1.369.000 seere. I år er tallet nede på 1.110.666. Et fald på en kvart million seere pr. afsnit.

Noget er tydeligvis i gære.

Derfor ville B.T. gerne spørge DR, om de har slået for stort et brød op ved nok en gang at sende et hold deltagere ind i bageteltet for at fifle med fondanter og sprøjteteknikker.

I et skriftligt svar fra programmets redaktør, Søren Olsen, er der dog intet, der tyder på, at DR er ved at dejse omkuld. Her mener man fortsat, at det går bis-godt-ti.

»Med over en million seere til 'Den store bagedyst' er vi ovenud tilfredse med tilslutningen til vores program,« skriver han og fortsætter:

»Vi hæfter os ved, at vi p.t. er Danmarks mest sete tv-program, og at halvdelen af danskernes tændte tv-skærme viser vores program lørdag efter lørdag. Antallet af seere er da også helt på højde med tidligere sæsoner.«

Man vil dog gerne erkende, at der har været en nedgang i forhold til sidste sæson.

Hertil kan der dog være en logisk forklaring, ifølge redaktøren.

»Det er rigtigt, at der var endnu flere, som så netop sidste års sæson, som blev vist under coronanedlukningen. Efteråret 2020 var en speciel tid for al tv-sening, da danskerne som bekendt var afskåret fra at gøre alt det, man også kunne drømme om at bruge en lørdag aften på.«

»Heldigvis valgte rigtig mange af dem at se 'Den store bagedyst' – måske for at få en tiltrængt pause fra forsamlingsforbud, mundbind og coronatest.«

DR er dog også er stykke fra at hamle op med tallene fra 2019, hvor det i gennemsnit var 1,24 millioner danskere, der tunede ind på de første tre afsnit.

De formår dog at slå 2017, hvor gennemsnittet pr. afsnit lå på 1,06 millioner seere.

Dette var året, hvor 'Den store bagedyst' for første gang blev sendt om lørdagen. Inden da var sendetidspunktet placeret om onsdagen.