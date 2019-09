Efter at have slået rekord herhjemme er TV2 Charlies hitserie 'Sygeplejeskolen' nu også blevet solgt til udlandet - bl.a. til USA.

Det er nemlig ikke kun danskerne selv, der er vilde med den mere eller mindre sandfærdige historie om 1950'ernes Danmark, hvor mangel på sygeplejersker fik hospitalerne til at uddanne de første mandlige af slagsen.

Af en eller anden årsag er også udlandet interesseret i historien om Anna, Erik og alle de fordomme, de mandlige sygeplejeelever mødte dengang.

»Vi oplever stor international interesse for ’Sygeplejeskolen’. Serien skiller sig ud fra de øvrige danske serier, som er præsenteret internationalt, og der er nu også et marked for denne slags serier. Vi mærker både interesse for originalserien og for formatet,« siger Helene Aurø, som er salgs- og marketingdirektør hos Reinvent Studios Int Sales, der står for salget af serien uden for Norden, til TV 2.

Anna (Molly Egelind) og Peter (Mikkel Hilgart).

Serien er allerede solgt til blandt andet Portugal, Spanien, USA, Holland, Belgien, Luxembourg, Estland, Norge, Sverige og Finland, ligesom man ifølge TV 2 er ved at lukke aftaler med flere østeuropæiske lande og med Mexico.

Det er kun anden gang, TV 2 Charlie forsøger sig med en egenproduceret serie. Men efter succesdebuten 'Mercur' blev danskerne kun endnu mere vilde med 'Sygeplejeskolen' - så vilde, at man foreløbig har lavet to sæsoner med en tredje på vej.

I Danmark blev anden sæson af ’Sygeplejeskolen’ set af 512.000 danskere i snit – det højeste seertal til en programserie på TV 2 Charlie nogensinde, oplyser kanalen.

Serien er baseret på tiden efter Anden Verdenskrig, hvor Danmark havde så stor mangel på sygeplejersker, at man som et eksperiment optog mandlige elever på Rigshospitalets sygeplejeskole.