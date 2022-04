Kari eller Kåri?

Der er mange måder at udtale færingen Kári Fossdalsás navn på.

Og især Martin Jensens har vakt undren blandt 'X Factor'-seerne.

'Kari eller Kåri? Martin er den eneste, der udtaler det med en slags å. Hvad siger Kári selv?' spurgte for eksempel en læser af B.T.s liveblog fra fredag aftens finale.

Og det skal vi fortælle jer. Den 25-årige 'X Factor'-finalist har nemlig en helt tredje måde at udtale sig navn på.

»Den rigtige udtale er Kári (lyder som Kårre med rullende r'er, red.),« siger han.

Men den rullende tunge er svær for de fleste danskere, så derfor har Kári Fossdalsá, der bor i Aalborg, vænnet sig til at præsentere sig selv med den fordanskede og -simplede udtale 'Kari' – udtalt som krydderiet karry.

Derfor kunne man i aftenens finale høre ham sige netop dette, da man i et tilbageblik så ham præsentere sig selv ved sin første audition.

Og det fik altså flere af B.T.s læsere til at undre sig over, hvorfor i alverden Martin Jensen så siger 'Kåri'.

»Ingen ved det – alle taler om det. Jeg har ingen idé. Jeg prøver at sige det, der rammer nærmest,« smiler Martin Jensen.

»Han sagde 'Kåri' til mig, og så var det det, vi holdt ved.«

Men til sin audition sagde han jo selv 'Kari' – og nu kan jeg forstå, at man faktisk udtaler det på en helt tredje måde?

»Jamen, han er selv forvirret,« slutter Martin Jensen med et grin.

Men hos Kårre med de rullende r'er er der ingen sure miner over Martin Jensens forsøg.

»Han prøver i hvert fald at sige det rigtigt, fordi vi har en streg over a'et, som er svært at udtale rigtigt, hvis man er dansker,« siger Kári Fossdalsá.