Rolf Sørensen blev fredag stemt videre i Vild med Dans, selvom han på grund af en fiberskade ‘dansede’ jive siddende på et bord. Afgørelsen har sendt mange seere op i det røde felt.

»Han må da bestemt trække sig. Så ufatteligt, at folk kunne stemme ham til at fortsætte. Synd for de andre deltagere, som måtte ud. Jeg græmmes,« skriver Kirsten Hansen eksempelvis i en tråd på B.T.’s Facebookside.

Den mening er hun bestemt ikke alene om.

Gloser som ‘pinligt’, ‘uhæderligt’ og ‘træk dig’ går igen på de sociale medier. I en afstemning på B.T.’s hjemmeside med 24.908 deltagere svarer 85 procent, at det er unfair overfor de andre dansere, at Rolf Sørensen gik videre i konkurrencen.

Synes du, det var i orden, at Rolf Sørensen blev stemt videre i Vild med dans, selv om han stort set ikke dansede?

Og det lå heller ikke ligefrem i kortene.

Bookmakerne havde på forhånd tippet Rolf Sørensen til at ryge ud. Da dommerne kvitterede med sølle fem point for hans siddende jive, så det sort ud.

Men seerne stemte ham videre. I stedet måtte skiløberen Laila Friis-Salling og Morten Kjeldgaard forlade programmet.

Rolf Sørensen var glad for den store opbakning.

sendxnet Vild med Dans sæson 15, program 7, fredag den 19. oktober 2018. Rolf Sørensen og Karina Frimodt (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018 Vis mere sendxnet Vild med Dans sæson 15, program 7, fredag den 19. oktober 2018. Rolf Sørensen og Karina Frimodt (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018

»Jeg er selvfølgelig også beæret. Det er klart, at dommerne ikke kan give mig bedre karakterer, men jeg er beæret over, at publikum og Danmark holder med mig,« sagde han til Ritzau.

Han sagde dog også, at han overvejer at trække sig fra programmet på grund af fiberskaden, som han pådrog sig onsdag.

»Jeg skal tænke på mit helbred. Jeg lever jo stadig af mine ben, så jeg kan ikke bare smadre dem. Jeg er nødt til at overveje, hvad der skal ske, og om det kan lade sig gøre at fortsætte,« siger han.

Og den melding fik en del seere til opfordre Rolf Sørensen til at forlade programmet - og skose ham for, at han overhovedet deltog.

»Hej, du tabte meget hos mig, forstår overhovedet ikke, du stillede op, da du jo ikke kunne danse, jeg troede, du var en større sportsmand. Det var direkte pinligt,« skriver Birthe Nielsen på B.T.'s Facebookside.

Andre forsvarer dog Rolf Sørensen.

»Bliv ved Rolf. Du er valgt på demokratisk vis. Glæder mig til at se dig på Kgl teater,« skriver Anne Rosengård Sørensen.