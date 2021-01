At simultantolke eller ikke at simultantolke. Det er spørgsmålet...Så nu er en gruppe danskere sure på tv-stationerne igen.

I forbindelse med Joe Bidens præsidentindsættelse i USA onsdag valgte DR og TV 2 at simultantolke talerne, og det var ikke noget, der faldt i en del af brugerne på Facebooks smag.

For det første finder man en masse vrede kommentarer inde på DR1's Facebookside.

'Seriøst, DR? Simultantolkning? I 2021? Jeg tror virkelig godt, at folk, der ser præsidentindsættelse, kan forstå engelsk. Og hvis det endelig skal være, kunne I så ikke i det mindste have hyret en ordentlig tolk?,' skriver en Michael Riber Jørgensen. Han har tilføjet emojien 'føler sig frustreret'.

En Ronni Hedelund Rasmussen er også frustreret og skriver:

'Kan hun (tolken, red.) ikke holde sin kæft? Så vi kan høre, hvad Biden siger!!!'

Her får Ronni svar fra en 'Maja fra DR1':

'Hej Ronni. Hvis du spørger pænt, så kan det være (blinke-smiley). Grunden til, at der var den direkte oversættelse, var, at vi synes, alle danskere skulle have muligheden for at forstå og følge med i talen. Men jeg kan godt fornemme, at der er mange, som ikke synes, det var den bedste løsning – og det vil jeg sige videre. God aften.'

Joe Biden holder tale ved sin præsidentindsættelse. Foto: POOL Vis mere Joe Biden holder tale ved sin præsidentindsættelse. Foto: POOL

DR-medarbejderen svarer også en Michael Neuchs Holst, der skriver, 'at det er en hån mod Joe Bidens og hans tale at skulle høre på sådan en rodet og fragmenteret oversættelse'.

Her svarer 'Maja fra DR' overskudsagtigt tilbage:

'Hej Michael. Du slap for at høre hende oversætte Garth Brooks (blinke-smiley). Jeg kan godt fornemme på det hele, at I ikke er så tilfredse med dækningen af Bidens indsættelse. Derfor er det godt, I skriver til os, så vi ved, hvordan det modtages. Vi tager al feedback til os. Grunden til oversættelsen er, at alle danskere skal have mulighed for at forstå og følge med i denne historiske begivenhed. Jeg kan dog (glædeligt) fortælle, at Bidens tale kommer ud på DRTV senere i dag. Håber stadig, I ser med.'

Og den er som nævnt også gal ovre på TV 2's Facebookside, hvor en Kim Trier blandt andet skriver:

'Hallo TV 2...Hvad er det for en tør kiks/håbløs mand, I har sat til at oversætte Joe Bidens indtrældelsestale??? Han lyder som en elendig børnetime, fortæller fra 80'erne. Buhhhh!!!'

Her svarer en af TV 2's medarbejdere Kim tilbage:

'Hej Kim. Vi er meget tilfredse med vores oversætter, men det er vel en smagssag, som så meget andet. (Glad smiley) Som vi også gjorde opmærksom på, var det muligt at se talen uden dansk oversættelse på TV 2 NEWS. Ha' en rigtig dejlig aften.'

Vicepræsident Kamala Harris ved indsættelsen. Foto: SAUL LOEB Vis mere Vicepræsident Kamala Harris ved indsættelsen. Foto: SAUL LOEB

En Belinda Wiinblad Nielsen skriver:

'Øv øv, TV 2, I ødelægger Bidens tale ved at tale hen over den.'

Her svarer en TV 2-medarbejder også tilbage:

'Det er vi da ærgerlige over, at du synes, Belinda. Talen kunne ses uden dansk oversættelse og afbrydelser på TV 2 NEWS, hvilket vi også gjorde opmærksom på.'

Kritikken fortsætter, og mens DR's pressetelefon har lukket efter klokken 16, har TV 2's kommunikationsafdeling sendt et svar til B.T. fra deres politiske udviklingschef Ulla Østergaard, der ligesom Facebook-medarbejderen forklarer, at der både var mulighed for en tolket og en ikke-tolket tale hos dem:

»Hos TV 2's kanaler fik seerne valgmuligheden mellem en tolket tale og en ikke-tolket tale. Vi har stadig mange seere, som ikke fuldstændig kan forstå og fange alle nuancer i en lang tale på engelsk, og på TV 2 kunne man få den tolkede udgave. Hvis man ville have talen på engelsk og uden tolkning, kunne det lade sig gøre på TV 2 NEWS.