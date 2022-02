Til sidste års Zulu Awards vandt 'X Factor'-dommerne Martin Jensen og Thomas Blachman prisen som 'Årets par'.

Men til fredagens premiere på 'X Factor'-liveshows gik charmen af de to kollegaers mange stikpiller til hinanden, mente flere seere.

»Nu slukker jeg! De er irriterende med deres småfnidder og indbyrdes hakken på hinanden,« lød det blandt andet fra en blandt mange fortørnede seere i B.T.s liveblog fra showet.

Værten Sofie Linde prøvede dog at sætte de to herrer på plads flere gange undervejs i showet – for man afbryder ikke, og man skændes i hvert fald ikke, forklarede hun.

Sofie Linde gjorde sit for at prøve at bevare en god tone til premieren på 'X Factor'-liveshows. Foto: Martin Sylvest

Men både Thomas Blachman og Martin Jensen syntes dog, at deres kommentarer var på sin plads.

»Hun må sige, hvad hun har lyst til, hun stopper ikke os,« slog Martin Jensen fast overfor B.T. efter showet.

Lidt mere diplomatisk lød det fra Thomas Blachman om Sofie Lindes håndtering af de to dommeres mange afbrydelser.

»Jeg er glad for, at hun på en eller anden måde tog min anke til sig og lod os gøre det lidt,« sagde 'X Factor'-veteranen.

For hverken ham eller Martin Jensen håber på, deres småskænderier skal lade livet i familieprogrammet.

»Jeg synes, det er synd for dynamikken, at man ikke må komme lidt ind en gang imellem og få lidt ping pong. Hvis de andre trækker vejret, så er der faktisk lige et splitsekund, hvor der kan falde en bemærkning, og det synes jeg både privat og i alle andre sammenhænge: Det er jo sådan, man kommunikerer,« mener Blachman.

Heller ikke Martin Jensen har tænkt sig at ændre noget, selvom flere seere – ikke mindst i B.T.s liveblog – synes, han var lige lovlig grov i munden.

»Så ender det jo bare med at blive 'Den store bagedyst' eller sådan et eller andet. Det kan vi også sidde og kigge på, men det tror jeg ikke er så skide interessant, når det er liveshows med musik.«

Thomas Blachman. 'X Factor'-liveshow i Brøndby fredag den 25. februar 2022. Foto: Martin Sylvest

Men uanset hvad seerne måtte mene om de to dommeres kontante stikpiller, så har de i hvert fald ikke formået at fornærme hinanden.

»Jeg er bedste venner med Martin, der er ikke noget der,« forsikrede Thomas Blachman.

»Men jeg tror aldrig, jeg har været så langt væk fra en anden dommer, som jeg er i forhold til Martin rent musikalsk. Så handler det bare om, hvem der kan levere den mest konstruktive og opbyggelige kritik.«

Martin Jensen tager heller ikke Blachmans 'konstruktive' stikpiller nært.

»Jeg ved godt, han er en garvet rotte i den her 'X Factor'-business, men man skal finde sin egne veje, og det er det, vi gør.«