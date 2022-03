Enhver filmpris med respekt for sig selv tager sig tiden til at mindes branchens afdøde det forgange år.

Men selvom det er en fin tradition, så kan man også komme grueligt galt afsted med hæderen – særligt hvis nogen bliver glemt i mængden.

Det var tilfældet til søndag aftens BAFTA, hvor flere seere tyede til de sociale medier for at minde den britiske prisuddeling om, at den amerikanske 'Pantertanter'-skuespillerinde Betty White, der gik bort nytårsaften i en alder af 99 år, manglede sin velfortjente hæder i segmentet.

»Hvordan kan BAFTAs have en 'til minde om' og IKKE inkludere Betty White??«

»HVAD MED BETTY WHITE???«

»Hvordan fanden kan man glemme Betty White, IDIOTER«

»Øhm, Betty White, BAFTAs? Pænt sikker på, hun skulle være på den liste«

»ØHM HALLO DE UDELOD BETTY WHITE I HYLDESTEN?!?!«

HI there, Betty features in our online records https://t.co/cN8n2nwp76. Given her influential work in TV, we will consider her for the next Television Awards broadcast. — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

En Twitter-bruger fik dog et svar fra BAFTAs officielle profil, hvor det blev understreget, at Betty White til gengæld blev nævnt på prisuddelingens hjemmeside.

»Med tanke på hendes indflydelsesrige arbejde indenfor tv, vil vi overveje hende til næste års tv-uddeling,« lød svaret.

Flere Twitter-brugere påpegede dog også, at de bare var glade for at se Betty White trende på det sociale medie igen.

Men der var også seere, der rasede over, at den britiske skuespillerinde Helen McCrory heller ikke blev nævnt i den britiske Oscars mindesegment.

Ariana DeBose poserer med sin BAFTA for Bedste kvindelige birolle i filmen 'West Side Story'. Foto: NEIL HALL Vis mere Ariana DeBose poserer med sin BAFTA for Bedste kvindelige birolle i filmen 'West Side Story'. Foto: NEIL HALL

Men hvor Betty Whites mindehyldest måske i stedet kommer til næste års uddeling, så var det modsatte tilfældet for den 52-årige 'Peaky Blinders'-skuespillerinde, der mistede livet til kræften i slutningen af april sidste år.

»Helen McCroy var med i sidste års ceremoni. Grundet den begrænsede tid til rådighed for dødsannoncer i udsendelsen, bliver individer valgt til kun at komme med i udsendelsen én gang,« lød et svar til én forarget seer fra prisuddelingens officielle Twitter-profil.

Blandt dem, BAFTA heldigvis huskede i 'til minde om'-segmentet finder man briter som 'Notting Hill'-instruktøren Roger Michell og skuespillerinden Sally Ann Howes, men også afdøde amerikanere som instruktøren Peter Bogdanovich, skuespilleren Sir Sidney Poitier og filmfotografen Halyna Hutchins, der blev skudt ved et uheld af skuespilleren Alec Baldwin under optagelserne til filmen 'Rust' tilbage i oktober.