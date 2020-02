Arrangørerne af den store Oscar-uddeling endte natten til mandag dansk tid i et voldsomt stormvejr på de sociale medier, fordi skuespiller Luke Perry ikke var blandt de afdøde stjerner, der blev hyldet under showet.

Nu tager Oscar-akademiet bladet fra munden og kommenterer kritikken.

Kritikken har sin grobund i det 'In Memoriam'-indslag, som hvert år er en del af showet.

Her hylder filmakademiet alle de af industriens folk, der er gået bort det forgangne år. I år var Kobe Bryant, Doris Day og Peter Fonda blandt de mange hyldede.

Men altså ikke 'Beverly Hills 90210'-stjernen Luke Perry, der døde af et slagtilfælde i en alder af 52 år. Og det undrer flere.

Særligt fordi Luke Perry inden sin død havde en rolle i Tarantinos 'Once upon a time... in Hollywood', som ved aftenens uddeling var nomineret til flere priser.

Men nu kommer Oscar-akademiet så med en forklaring, skriver i E!News. I en udtalelse lyder det:

»Akademiet modtager hundredvis af forespørgsler om at inkludere elskede og industrikollegaer i Oscar-uddelingens mindeseance,«

»En komité, der repræsenterer alle kategorier, vurderer forespørgslerne og udvælger personerne til den tv-transmitterede mindeseance, som er baseret på den begrænsede tilgængelige tid«

Akademiet forklarer desuden, at alle de indstillede fremgår at et galleri, som efterfølgende er blevet lagt på Oscar.com.

Og her finder man da også Luke Perry, og alle de andre der ikke fik en plads i det store show.

I alt har 164 skuespillere, producere, instruktører, designere og alle derimellem fået en plads i galleriet, som du finder her.