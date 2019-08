'Skal han slåes til ridder eller giftes?', 'Han ligner udyret fra Skønheden & Udyret' og 'Han har fundet sit jakkesæt i restlageret fra Grev Axel'.

Seerne var ikke sene til at komme med vittige kommentarer, da en af de medvirkende i årets udgave af 'Gift ved første blik' var i byen for at købe tøj til sit bryllup og kastede sin kærlighed på en ganske særlig jakke.

Men alle til festen syntes altså, at den var pæn, slår jakkens ejermand, Michael Sommer, fast over for B.T.

Torsdag havde DR premiere på sit populære datingshow, hvor ti singler bliver lovformeligt gift med en person, de aldrig har mødt.

Her blev 27-årige Michael Sommer viet til den to år yngre Christina Arenholdt Nielsen.

Og sådan et arrangement krævede selvfølgelig et ordentligt sæt tøj.

Derfor kunne seerne se den 27-årige social- og sundhedsassistentelev gå ind i en herretøjsbutik med ønsket om 'noget, der er friskt. Lidt ungdommeligt-agtigt,' som han udtrykker det.

Efter at være blevet præsenteret for en klassisk navy smoking går Michael Sommer dog i den helt anden grøft og vælger en lang jakke i brokadestof med opslået krave og kraftige knapper hele vejen ned.

Han ligner 'udyret' i Skønheden & Udyret, bare hvor der kun hviler en forbandelse over hans tøj#TueOgTonysTvKlub #giftvedførsteblik pic.twitter.com/tW50FOLIk6 — Morten Reimar (@MortenReimar) 22. august 2019

»Jeg ville gerne skille mig lidt ud, og jeg syntes, det var den pæneste. Jeg kunne godt lide det lidt old fashioned look,« siger siger Michael Sommer til B.T. om det modige valg.

»Nogen har kaldt det en L.O.C.-jakke, men jeg tænkte mere en 1800-tals-et-eller-andet. Jeg syntes, den var romantisk og pæn.«

Seerne, der som altid er uhyre aktive på Twitter, var dog ikke lige så begejstrede for bryllupstøjet som gommen:

Skal han slåes til ridder eller giftes? - Per Stærk Andreasen

Michael skal passe på, at der ikke lige kommer en tysk livlæge og snupper damen! - Lars Esmarch

Greven af Greve - Morten Reimar

Twillight filmene har ringet - de vil havde deres jakkesæt tilbage!! - Martin Schmidtmann

'Undskyld, men har I en smoking, der kan få mig til at ligne Vestegnens Gastogne?' - Anne Horvath

Han ligner 'udyret' i Skønheden & Udyret, bare hvor der kun hviler en forbandelse over hans tøj - Morten Reimar

Nu er smag jo noget meget individuelt, men jeg havde nok valgt noget mere klassisk til mit bryllup - Marie Meurs-Gerken‏

Det er en god sælger, der kan gå fra 'fresh og ungdommeligt' til golftern og tusind knapper - Karen Munk Ebbesen

Michael tager sgu på shoppingtur i wife-beater og køber et jakkesæt fra 1700-tallet - Ida Østerlund

Okay det suit havde jeg ikke forudset. Hvor er pudderparykken? - MalouStabil‏

Perfekt at Michael har fundet sit jakkesæt i restlageret fra Grev Axel - Jakob Sloma Damsholt‏

Og Michael Sommer var dog også forberedt på, at jakken ville vække opsigt.

»Jeg havde da en idé om, at nogen ville synes, det var et specielt jakkesæt, men alle til festen syntes, det var pænt.Og jeg havde ikke lyst til at ligne mine kammerater, hvilket jeg ville have gjort, hvis jeg havde taget et klassisk jakkesæt på. Og så følte jeg mig tryg i den« siger han.

»Jeg blev overrasket over Christinas kjole. Den passede godt til mit tøj, for det var også en lidt gammeldags kjole. Hun var ikke sådan en spraglet USA-brud.«

Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen var i det hele taget et varmt samtaleemne på Twitter under torsdagens premiereafsnit.

Blandt andet blev informationen om, at den 27-årige fyr fra Mørkøv havde datet 300 piger på et år, diskuteret heftigt. Hør ham forsvare dén kommentar her.