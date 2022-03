Det blev Rosa Jensen-Petersen og Steen Jensen-Petersen, som valgte at pakke taskerne og forlade vildmarken i torsdagens afsnit af 'Alene i vildmarken'.

Men selvom det 'kun' blev til to afsnit for ægteparret, har de alligevel formået at gøre et stort indtryk hos nogle af seerne, som har måttet spidse ører for at forstå sønderjydernes dialekt.

Det er i hvert fald, hvad flere kommentarer på de sociale medier giver udtryk for.

I bliver simpelthen nødt til at tekste flere af de deltagere, der ikke taler 'rigsdansk'! Jeg fatter ikke, hvad de siger, skriver Christel Ravn til DR.

De burde ikke snakke sønderjysk, eftersom alle i landet ser det. Og jeg ved ikke, hvor mange udenfor Sønderjylland, som forstår sønderjydsk, skriver Birgitte Grodt.

Hvorfor siger hende med det mærkelige språk hele tiden, at hun er tøsepige? spørger Torben Jessen

Er der nogen, der fatter hvad Rosa siger?, spørger Lilja Natalia Larsen.

Hovedpersonerne selv tager det dog med et grin, da B.T. spørger dem, hvad de tænker om nogle af danskernes manglende sprogøre.

»Det har jeg ingen problem med (...) Man skal heller ikke lægge skjul på, hvor man kommer fra. Vi er jyder, og vi snakker jysk,« siger Steen Jensen-Petersen.

»Vi sagde, at vi skulle gå ind til der her og være os selv, og vi snakker jysk, for vi er født og opvokset her,« siger Rosa Jensen-Petersen.

For dem er det helt naturligt at tale sønderjysk, og når Rosa Jensen-Petersen, som ved siden af kontorjobbet i parrets tømrervirksomhed, arbejder som kostvejleder, fortæller hun også til sine foredrag, at hun bliver nødt til at gøre det på sønderjysk.

»For ellers kan jeg ikke finde ud af, hvad jeg skal sige, og det lyder forfærdeligt, hvis vi jonglerer mellem rigsdansk og jysk.«

Der er da også mange på de sociale medier, der er glade for, at Steen Jensen-Petersen og Rosa Jensen-Petersen ikke giver afkald på deres dialekt, ligesom de undrer sig over, hvorfor det 'kun' er de to sønderjyder og nordmændene på produktionen, som fra tid til anden har fået undertekster på i sæsonens første program.

»Jeg tror ikke, det er, fordi vi taler jysk, jeg tror, det er, fordi vi selv er lyd- og kameramand derude, så lyden er nok også bare rigtig dårlig. Det er derfor, vi bliver undertekstet,« forklarer Rosa Jensen-Petersen.

»Hvis du har en halsedisse udover mikrofonen, så er lyden heller ikke den bedste,« supplerer Steen Jensen-Petersen.

div class="interactive">Forstår du Steen og Rosa i 'Alene i vildmarken'?

Parret tror da derfor heller ikke, at det har været DRs hensigt at fremstille jysk som et udenlandsk sprog, der skal tekstes.

Men DR vil da gerne indrømme, at det nogle gange være svært at forstå det sønderjyske.

»Ja, det kan vi have (svært ved at forstå, red.)! Også når lyden ovenikøbet er af svingende kvalitet – for det er jo også de medvirkende selv, der skal stå for den – foran vandfald og i storm,« forklarer Stine Preem, som er redaktør på programmet.

»Vi har vurderet, at for at sikre os at alle kan følge med, tekster vi udvalgte steder, hvor Rosa og Steen taler lidt hurtigt mellem hinanden derude i vildmarken.«