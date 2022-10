Lyt til artiklen

Det bliver sværere og sværere for DR og TV 2 at score de helt høje seertal, og i år ser det også ud til at gå ud over 'Den store bagedyst'.

Premiereafsnittet blev i år ifølge analysebureauet Nielsen.com set af 853.000 danskere, hvilket er et fald på 245.000 seere i forhold til første udsendelse i 2021, der ifølge Gallup blev set af 1.098.000 seere.

I 2020 var man tilmed helt oppe på 1.4 million seere, så selvom det stadig er blandt ugens mest sete programmer, går det altså i den forkerte retning.

På ét punkt kan de dog glæde sig på DR's kage-redaktion.

For selvom de altså ikke længere kan prale med et seertal på over én million, så slår 'Den store bagedyst' stadig TV 2's flagskib 'Vild med dans', der ved den seneste fuldendte optælling 'kun' blev set af 658.000.

I den seneste opgørelse fra Nielsen.com indtager afsnit to af 'Den store bagedyst' en andenplads på ugens top 20-liste, der toppes af DR's nye dramaserie 'Carmen Curlers'.

Også her må 'Vild med dans' tage til takke med en lavere placering, da 'afgørelsen' og 'hovedudsendelsen' er placeret på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.

