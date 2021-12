Selvom premiereafsnittet af 'Kometernes jul' var forrige uges mest sete tv-program, har TV 2s nye julekalender generelt set fået en svag start.

Sammenlignet med de sidste fem års familiejulekalendere overgår den indtil videre kun DRs aktuelle genudsendelse af 'Tidsrejsen' i daglige seertal og har dermed fået den dårligste start af nyere tids nyproduktioner.

866.000 danskere så ifølge Gallup med 1. december, da der var premiere på 'Kometernes jul', hvilket altså var ugens højeste seertal, men herefter er seertallet faldet.

Lørdag 4. december var man helt nede på 529.000 seere, og selvom seertallet steg igen søndag 5. december til 628.000, så har TV 2s nye julekalender om fire børns naturvidenskabelige rumeventyr i gennemsnit 'kun' trukket 646.800 seere om dagen i løbet af de første fem afsnit.

Tinka over dem alle! Gennemsnitligt seertal for de første fem afsnit af de sidste fem års tv-julekalendere: 1. 'Tinka og kongespillet' (TV 2 2019): 1.038.000 seere 2. 'Tinkas juleeventyr' (TV 2 2017): 990.200 seere 3. 'Theo og den magiske talisman' (DR1 2018): 808.200 seere 4. 'Juleønsket' (TV 2020 /Genudsendelse fra 2015): 798.400 seere 5. 'Julefeber' (DR1 2020): 791.200 seere 6. 'Julestjerner' (DR1 2019 / Genudsendelse fra 2012): 665.000 seere 7. 'Tvillingerne og julemanden' (TV 2 2018 / Genudsendelse fra 2013) : 661.400 seere 8. 'Snefald' (DR1 2017 / Norsk julekalender): 659.000 seere 9. 'Kometernes jul' (TV 2 2021): 646.800 seere 10. 'Tidsrejsen' (DR1 2021 / Genudsendelse fra 2014): 541.000 seere

Hos TV 2 er man dog indtil videre godt tilfreds.

»Vi ser på seertallene på tværs af tv og streaming, ligesom vi holder øje med, hvor stor en del af klokken 20-seerne, der vælger 'Kometernes jul'. 'Kometernes jul' er efter de første fem afsnit den næstmest sete julekalender på TV 2 Play gennem årene – kun overgået af den sjældent populære 'Tinka og kongespillet' i 2019,« lyder det fra fiktionschef Katrine Vogelsang.

»I øjeblikket er det 41 procent af danskerne, som har åbent for fjernsynet klokken 20, der ser 'Kometernes jul'. Det er lidt lavere end de seneste år, men det er stadig en meget flot seerandel, som de færreste primetime-programmer kan leve op til,« tilføjer hun.

Og TV 2 kan med de to julekalendere om nissepigen Tinka da stadig også prale med at have den mest populære julekalender i mange år.

'Kometernes jul'. Foto: TV2 Vis mere 'Kometernes jul'. Foto: TV2

Den første 'Tinka'-julekalender fra 2017 havde i gennemsnit 990.2000 daglige seere i løbet af de første fem afsnit, mens 'Tinka og kongespillet' i 2019 nåede helt op på 1.083.000 daglige seere, hvilket altså er den bedste start for en julekalender de seneste fem år.

Adspurgt, om man havde regnet med, at 'Kometernes jul' kunne få lige så høje seertal som 'Tinka'-eventyrerne, lyder det fra Katrine Vogelsang:

»Nej, det havde vi ikke forventet af flere grunde.«

Hun påpeger, at danskerne for det første generelt har ændret deres tv-vaner – ikke mindst det seneste års tid, hvor samfundet i år ikke har været lukket ned på samme måde som sidste år.

Skal du se med videre i 'Kometernes jul' i næste uge?

For det andet oplever de en stigende seerskare på deres streamingplatform, og så er 'Tinka' generelt bare en hård konkurrent.

»Det er ikke retvisende at sammenligne et velkendt og uhyre populært 'Tinka'-univers med et nyt og nyskabende julekalenderunivers, som danskerne skal lære at kende,« lyder det fra fiktionschefen.

Tiden må vise, om 'Kometernes jul' får bedre fat i danskerne.

Til næste år sender TV 2 en tredje 'Tinka'-julekalender, mens DR har løftet sløret for, at deres næste endnu unavngivne julekalender foregår i midten af 1800-tallet om en fattig tjenestepige og hendes nisseven.