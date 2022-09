Lyt til artiklen

TV 2 fortsætter med at dominere danskernes tv-forbrug.

I weekenden bød tv-programmet på den store fejring af dronning Margrethes 50-års Regeringsjubilæum.

DR tog sig af gallaforestillingen i Det Kongelige Teater lørdag, mens TV 2 søndag viste gallashowet på Christiansborg - og seerne havde en klar favorit.

For det første blev TV 2's søndags-gallashow ifølge analysebureauet Nielsen.com ugens mest sete udsendelse med 776.000 seere.

Lørdag aften viste DR det store gallashow for dronning Margrethe fra Det Kongelige Teater. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Lørdag aften viste DR det store gallashow for dronning Margrethe fra Det Kongelige Teater. Foto: Ida Marie Odgaard

Ugens andenplads gik til 'optaktsprogrammet', 'Tale til dronning Margrethe', der blev set af 751.000 TV 2-seere, ligesom TV 2 også fik ugens tredjeplads med anden del af gallashowet, der blev set af 736.000 seere.

Vi skal helt ned på syvendepladsen på 'ugens top 10' for at finde DR, hvis første del af gallaforestillingen på Det Kongelige Teater lørdag aften blev set af 556.000 danskere, og derfor kan TV 2 - trods et fald på 40.000 seere i pausen under gallashowet - altså løfte armene i vejret, som sejrherre i kampen om de royale seere.

På mandag har DR mulighed for at tage revanche, da begge kanaler sender live fra dronning Elizabeths begravelse i London.

