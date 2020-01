'Overfladisk'. 'Uden plads til de gode og morsomme refleksioner'. 'Kom nu tilbage til det program vi kender'.

DR har ændret på det populære livsstilsprogram 'Kender du typen' - og det bliver ikke vel modtaget af de trofaste seere.

Værten Mads Steffensen har på Instagram delt et billede, hvor han står sammen med programmets eksperter Flemming Møldrup og Anne Glad.

I kommentarfeltet roser seerne selve programmet, men mange er dybt skuffede over, at 'Kender du typen' er blevet forkortet fra 43 til 28 minutter, skriver Se og Hør.

'Mit absolutte yndlings program, dog alt for kort. Det bliver for overfladisk, skriver brugeren kirstengudmundsen i en kommentar.

Mange andre er af samme holdning. Her er blot et lille udpluk:

'Vi vil ha’ mere tid med jer!,' skriver brugeren me_hovind.

'Absolutte ynglingsprogram. Men den nye version er for kort, stram, uden plads til de gode og morsomme refleksioner og perspektiver - håber tidligere version returnerer,' skriver anette.b.jensen.72.

Hvad synes du om den forkortede udgave af 'Kender du typen'?

'Kom nu tilbage til det program vi kender. Hvorfor SKAL alt laves om. Har indtryk af, det er kun for at lave om. Nu har de også snuppet DR K og DR 3. Stop nu for f.....,' skriver bente763.

Ifølge DR er forkortelsen af det populære program en nødvendighed.

»'Kender du typen?" er forkortet som en konsekvens af de politisk besluttede besparelser, hvor DR skulle spare 20 procent,« skriver Sarah Cecilie Simone Hansen, der er kommunikationsrådgiver i DR, i en mail til Se og Hør.

I et svar på en kommentar joker Mads Steffensen med, at ændringerne har en helt anden baggrund:

'Ingen orker Møldrup i en time. Ingen,' lyder det kækt fra 'Kender du typen'-værten.

Det får brugeren sandgreenandersen til at understrege, at det bestemt ikke er tilfældet.

'Tror nok vi er mange, der godt magter at se på Møldrup i en time, eller mere! Selvmål til DR, desværre,' skriver hun.

'Kender du typen' rullede første gang over skærmen på DR i 1994. Dengang under navnet 'Må vi se?'.