Efter sidste afsnit af TV 2's store seriesatsning 'Krigen' blev vist søndag aften, fik seerne mulighed for at stille spørgsmål til skuespillerne Dar Salim og Danica Curcic samt instruktøren Christoffer Boe.

Flere hundrede seere stillede spørgsmål til de tre, og heriblandt handlede flere af dem om én scene i seriens tredje afsnit.

Det skriver TV 2 selv.

I begyndelsen af det tredje afsnit ser man bossen fra rockergruppen Ulvene - Tom spillet af Lars Ranthe - give en opsang til karaktererne Mads og CC, der er spillet er henholdsvis Marco Ilsø og Dar Salim.

»En moderne leder havde nok givet dem en krammer. Herinde hos os får de tæsk,« siger Tom i serien, alt imens en af hans undersåtter giver karakteren Mads en gedigen knytnave i maven.

Det resultater i, at han bukker sammen og falder ned på jorden.

Og det er så her, at de mange seere studser over noget. For når kameraet igen viser rockerbossen Tom, er han stadig i gang med sin opsang, men i baggrunden ser man nu, at Mads står på samme måde som i starten af talen, selvom han altså i scenen før blev slået i gulvet.

Efter søndagens afsnit sad Dar Salim, Danica Curcic og Christoffer Boe klar direkte i TV 2's studie til at besvare seernes spørgsmål, og da spørgsmålet om netop denne scene viste sig på skærmen, kunne man se, at Christoffer Boe havde en vis irritation over et eller andet.

I hvert fald lænte han sig tilbage i stolen og knyttede næverne.

For der er ikke tale om nogen fejl, pointerer instruktøreren. Han understreger nemlig, at man i scenen klipper mellem to tidslinjer.

Først holder Tom den lange tale om, hvorfor Mads og CC skal have korporlig afstraffelse, hvorefter karakteren Røde - spillet af Kenneth Christensen - fem minutter senere giver dem slagene.

Christoffer Boe og resten af holdet har dog valgt at klippe de to ting sammen.

Men selvom det ikke er en fejl, ærgrer det ham stadig.

»Det er sindssygt beklageligt, at nogle føler, at vi har lavet en fejl. Det er ærgerligt, at vi ikke kunne formidle til nogle seere klart og tydeligt, at vi klipper mellem to tidslinjer,« siger Christoffer Boe til TV 2.