'Grease' var en af de mest indtjenende film i 1970'erne og er blevet set og genset millioner af gange siden da.

Ikke desto mindre er filmklassikeren fra 1978, der har Olivia Newton-John og John Travolta i hovedrollerne, endt i et massivt modvind på sociale medier i Storbritannien.

Her havde BBC besluttet sig for at forkæle deres seere ved at sende den populære musical henover julen, men det, mente mange på sociale medier, var det helt forkerte valg.

Ifølge de kritiske røster er filmen nemlig både racistisk, sexistisk og homofobisk. Ja, ifølge flere af de rasende briter på sociale medier er storfilmen faktisk så politisk ukorrekt, at den aldrig bør vises på tv igen.

Det skriver britiske medier såsom The Sun og Daily Mail.

'Den her film er alt for sexistisk og hvid, og den burde bandlyses fra skærmen. Vi er trods alt i 2021 lige om lidt,' skriver en bruger på Twitter.

'Øv altså ... Jeg ser Grease, som er en af mine yndlingsfilm, og den er så ude af trit med tiden. Kvindehadsk, sexistisk og en smule voldtægtsagtig,' skriver en anden.

Det er 42 år siden, at storfilmen udkom i biografen.

John Travolta spiller rollen som Danny, der indleder et forhold med Olivia Newton-John, som spiller karakteren Sandy.

Filmen finder sted om sommeren i 1958 og handler om, hvordan forholdet mellem den læderklædte badboy Danny og den uskyldige Sandy udvikler sig efter en romantisk ferieflirt.

En af de mest kritiserede scener i filmen er scenen, hvor sangen 'Summer Nights' bliver sunget.

Det er Danny, der synger sangen, da han skal prale over for sine venner om, hvordan han mødte Sandy, og her bliver sætningen 'Did she put up a fight' (kæmpede hun imod) blandt andet sunget, hvilket kritikerne på Twitter kalder for en voldtægtsreference.

Hvad tænker du til kritikken af Grease?

En anden ting, der bliver kritiseret fra filmen, er, at karakteren Rizzo bliver 'slut-shamed', fordi hun har ubeskyttet sex. I filmen bliver der for eksempel sunget en sang, hvor teksten blandt andet lyder nogenlunde, som følger:

'Hele nabolaget synes, jeg er affald og ikke god nok. Jeg formoder, det kan være sandt.'

Men her stopper kritikken slet ikke.

Det bliver for eksempel også pointeret, at filmen er 'pervers', fordi der er en scene, hvor en af Dannys venner bliver hyldet for at kigge op under pigernes nederdele, mens filmen bliver kaldt homofobisk, fordi det til en skolefest i filmen lyder, at elever af samme køn ikke må danse sammen.

Sidst, men ikke mindst, bliver det også kritiseret, at der ikke er nok diversitet i rollelisten til filmen, da langt størstedelen af karaktererne bliver spillet af hvide personer.

Hvad synes du om Grease? Er den for politisk ukorrekt til at blive vist i dag, eller skal folk tage en slapper? Deltag i afstemningen længere oppe i artiklen.