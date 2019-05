Det er vigtigt, at juryerne og seerne har lige meget at skulle have sagt, når der skal findes en vinder af verdens største sangkonkurrence, Eurovision Song Contest. Således lyder dommen fra DR's kommentator Ole Tøpholm.

Og det står han ved, selv om det efter lørdagens Eurovision-finale er tydeligt, at seere og fagjuryer igen i år var dybt uenige om, hvem der skulle hyldes som vinder. Seerne mente, Norge var det bedste bud på en vinder. Fagjuryen stemte Sverige til tops. Holland løb med sejren.

»Fordelen ved kombinationen er, at fagjuryen bedømmer alle sangene i forhold til point, mens seerne kun stemmer på den, de ser som nummer et,« fortæller den garvede Eurovision-kommentator og fortsætter:

»Derfor får alle landenes optrædener med juryen en fair bedømmelse på deres faglige håndværk, selv om seerne overser dem og kun hjælper deres favorit.«

Nogle husker måske dengang, seerne stod alene med magten til at afgøre, hvem der skulle vinde sangkonkurrencen. Problemet med det var, at det blev en 'venneklub', forklarer Ole Tøpholm.

»Alle stemte på deres nabolande, og det endte med at skabe en kæmpe debat, fordi det altid var Østeuropa, der løb med sejren. Man var nødt til at gøre et eller andet, og derfor valgte man at lade en fagjury være en del af pointsystemet.«

Ole Tøpholm understreger, at seerne har lige så meget ret i deres bedømmelse som fagjuryen. De to parter kigger bare efter vidt forskellige ting, når de ser Eurovision-artisterne udfolde sig på scenen.

»Hos fagjuryen handler det i høj grad om den sangmæssige kvalitet. Den slags forholder seerne sig slet ikke til på en festlig lørdag aften. De kigger mere efter det visuelle, melodien og festen på scenen.«

Måden, hvorpå vinderen findes, er da heller ikke så meget anderledes end i andre underholdningsprogrammer, understreger han.

Man kan for eksempel sammenligne med 'X Factor', hvor både seere og dommere har noget at sige. Her er det dog seerne, der har størst magt, da de udvælger de deltagere, der skal videre, mens dommerne så siden skal sende en ud af to deltagere hjem.

Men det ville ikke give mening at give seerne mere magt i Eurovision, forklarer Ole Tøpholm. Han mener, at løsningen, hvor fagjuryens og seernes stemmer vægter lige meget, er den mest optimale. Der er dog én ting, man med fordel kunne ændre: antallet af jurymedlemmer.

»I dag sidder der kun fem medlemmer i hver fagjury, hvorimod der i gamle dage sad 16. Hvis man igen hæver antallet, sikrer det, at fagjuryen har en bedre bredde.«

Danske Leonora sikrede sig en 12. plads ved lørdagens finale. Foto: ABIR SULTAN Vis mere Danske Leonora sikrede sig en 12. plads ved lørdagens finale. Foto: ABIR SULTAN

Lørdag havde fagjuryerne på tværs af Europa set sig lune på svenske John Lundvik og sangen 'Too Late for Love', som blev belønnet med 239 point.

Nordmakedonien fik næstflest point fra fagjuryerne med 237 point, mens Holland, som endte med at vinde det hele, kun fik tredjeflest point – 231 af slagsen.

Hos seerne var Sverige og Nordmakedonien slet ikke på top-3. De valgte i stedet at give Norge 291 point, mens Holland og Italien fik henholdsvis 261 og 253 point.

Det danske bidrag, Leonora Colmor Jepsen, endte med i alt 120 point, hvilket sikrede hende en 12.-plads. 'Love is Forever'-sangerinden fik 69 point fra fagjuryerne og 51 point fra seerne.