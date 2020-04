I disse tider er der i de fleste hjem rig mulighed for at få set de nyeste ting på forskellige streamingtjenester, og folk har også kastet sig over de uhyggelige film, skal det vise sig.

Der er nemlig en hel række mennesker, som har været på sociale medier for at sende en venlig advarsel om en meget uhyggelig film.

Filmen 'The Platform' er en ny tilføjelse på Netflix, og den spanske film får folk til at ligge vågen om natten.

'Hvis du ofte enten spiser eller sover, så forbered dig på at blive forfærdet. Alt lys er nu tændt i min lejlighed,' skriver en seer på Twitter.

Han er ikke den eneste, som er overrasket over det gode gys, som filmen byder på.

'The Platform er sindssyg film. HVAD FANDEN ER DET JEG SER?' lyder det fra en anden person.

Filmens plot er sikkert også noget, der ville få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste.

Man følger et fængsel, hvor maden der bliver serveret, bliver smidt på en stor platform. Så spiser dem på øverste etage, alt det de kan, og før platformen når den nederste etage, sulter folk af mangel på mad.

Det er en film, der til dels handler om grådighed, og den viser en mindre pæn side af menneskeheden.

'Jeg så 'The Platform' og 20 minutter inde, blev jeg nødt til at stoppe, fordi den var meget foruroligende.'

Filmen er lavet i Spanien, varer halvanden time og så bliver den beskrevet som en thriller eller en horror-film.

Den kom ud sidste år i november i sit hjemland, men er altså lige blevet aktuel på Netflix.